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مها أحمد تنهار باكية: «كافحت وحدي.. وتبنّيت يتيماً وفقد بصره وابني حقق المستحيل»|فيديوجراف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مها أحمد تنهار باكية: «كافحت وحدي.. وتبنّيت يتيماً وفقد بصره وابني حقق المستحيل»|فيديوجراف

اسرار في حياة مها أحمد
اسرار في حياة مها أحمد

انهارت الفنانة مها أحمد بالبكاء خلال برنامجها "تفاحة مصرية"، معبّرة عن شعورها بعدم التقدير رغم مسيرتها الطويلة في إسعاد الجمهور.


 

وكشفت عن معاناتها في رعاية شاب يتيم تبنّته منذ صغره، والذي فقد بصره في شبابه، مؤكدة أنها واجهت هذه المحنة بمفردها.

كما تحدّثت عن لجوئها للعمل عبر منصات التواصل الاجتماعي لدعم زوجها الفنان مجدي كامل، مشيرة إلى أن النجاح الفني لا يعني دائمًا تحقيق الثراء.

وأشادت بدور نقابة المهن التمثيلية في دعم الفنانين، مختتمة حديثها بفخرها بنجاح ابنها أحمد في الاحتراف الرياضي بعد سنوات من الصبر والمعاناة.

لمزيد من التفاصيل، يمكنكم متابعة الفيديوجراف التالي.

مها أحمد الفنانة مها أحمد تصريحات مها أحمد تفاحة مصرية شقيق مها أحمد ابن مها أحمد مها أحمد ومجدي كامل

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