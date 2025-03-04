قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل أنطونيو جوتيريش قبل انعقاد القمة العربية
تصريحات نارية من محمد صلاح قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال
ملياردير في ساعة ونص.. 81 تريليون دولار في حسابه بالخطأ | ما القصة؟
الرئيس السيسي يستقبل الوفود المشاركة في القمة العربية.. فيديو
المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" لدعم الأسر الأولى بالرعاية
الرئيس السيسي يستقبل الوفود المشاركة بالقمة العربية غير العادية بالعاصمة الإدارية الجديدة| فيديو
دعاء ختم القرآن في رمضان .. تعرف عليه
الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة: تشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر
بعد قليل.. الرئيس السيسي يترأس أعمال القمة العربية غير العادية
الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية
طلعت صاحبته.. "نمبر وان" يضع شابًا بموقف محرج في مدفع رمضان
القاهرة الإخبارية: الخطة المصرية تؤكد أن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لتعاطيها مواد مخدرة.. محامي المذيعة داليا فؤاد يستأنف على حكم حبس موكلته

لتعاطيها المواد المخدرة.. محامي المذيعة داليا فؤاد يقدم استئناف على حكم حبس موكلته
لتعاطيها المواد المخدرة.. محامي المذيعة داليا فؤاد يقدم استئناف على حكم حبس موكلته
رامى المهدي

قال محامي المذيعة داليا فؤاد إنه سوف يتقدم باستئناف على الحكم الصادر من المحكمة بحبس موكلته سنة في اتهامها بتعاطي المواد المخدرة في القاهرة الجديدة.

كانت جهات التحقيق قررت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتعاطي المواد المخدرة، حيث كشفت تحقيقات النيابة، تفاصيل مثيرة في واقعة اتهام المذيعة داليا فؤاد لاتهامها بحيازة مخدر الاغتصاب بالقاهرة الجديدة.

صور سيلفي مع مخدر الاغتصاب

واوضحت التحقيقات أنه بفحص هاتف المذيعة داليا فؤاد، عثر على صور ملتقطة لكيس بلاستيكي موضوع على ميزان حساس بداخله مادة تشبه المواد المخدرة.

وأكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة من خلال تقرير المعمل الكيماوي، إيجابية عينتي البول والدماء للمتهمة داليا فؤاد لأحد نواتج أيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وكشفت تقرير المعمل الكيماوي الخاص بفحص المواد المضبوطة مع المذيعة داليا فؤاد، أنها عبارة عن عبوة زجاجية بداخلها سائل شفاف قدر حجمه بنحو 120 ملليلتر، وثبت أن السائل يحتوى على حمض جاما هيدروكسي بيوتبرك GHP، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

كانت النيابة العامة أحالت المذيعة داليا فؤاد، في اتهامها في القضية رقم 19424 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول المقيدة برقم 3358 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة لاتهامها بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها.

واتهمت النيابة العامة المتهمة داليا وحيد فؤاد أحمد الشهيرة بـ داليا فؤاد، 39 سنة بدون عمل ومقيمة التجمع الأول، محبوسة، بأنها في يوم 14 نوفمبر 2024 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة..

وحازت وأحرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا لحمض جاما هيدروكسي بيوتيرك في غير الأحوال المصرح بها، كما حازت وأحرزت بقصد التعاطي جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها.

كما حازت وأحرزت بقصد الاتجار مادة تخضع لبعض قيود المواد المخدرة البريجابالين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وبهذا تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية والجنحة المؤثمين بمواد قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، وقررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبة المتهمة وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمة.

داليا فؤاد المذيعة داليا فؤاد حبس داليا فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

لا تشحنوا بهذا المبلغ.. تحذير أصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

الصيام على جنابة

هل الصيام على جنابة مقبول؟.. الإفتاء: تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

تقييمات الترم الثاني 2025

موعد تقييمات الترم الثاني 2025 لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي| قرار عاجل

افطار الحامل

كفارة إفطار الحامل في رمضان.. دار الإفتاء توضح

أرشيفية

في رابع أيام رمضان.. تعرف على أسعار الدواجن و البط و البيض

الخدمات المرورية

اتصل بالخط الساخن.. لو عايز تجدد رخصة القيادة من عند البيت

أسعار الدواجن والبيض

استقرار أسعار الدواجن اليوم بالأسواق والبورصة.. كم وصل سعر الكيلو؟

جاستن ترودو

كندا تتوعد بفرض رسوم "انتقامية" على الواردات الأمريكية رداً على قرارات واشنطن

ترشيحاتنا

السيسي ونظيره اللبناني

الرئيس السيسي يستقبل نظيره اللبناني قبل انعقاد القمة العربية

أرشيفية

القاهرة الإخبارية: خطة إعادة إعمار غزة تشمل تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية

صورة أرشيفية

تحذير صادم من كثرة استخدام مرقة الدجاج: تسبب الإدمان

بالصور

المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" لدعم الأسر الأولى بالرعاية
المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" لدعم الأسر الأولى بالرعاية
المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

خبير تغذية يكشف تأثير تناول المقليات في السحور.. أضرار صحية كبيرة

خبير تغذية يكشف تأثير المقليات على السحور
خبير تغذية يكشف تأثير المقليات على السحور
خبير تغذية يكشف تأثير المقليات على السحور

احترس من هذه الأطعمة بعد شرب القهوة في رمضان

احترس من هذه الأطعمة بعد شرب القهوة في رمضان!
احترس من هذه الأطعمة بعد شرب القهوة في رمضان!
احترس من هذه الأطعمة بعد شرب القهوة في رمضان!

من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة طقطقة الرقبة؟

)من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة طقطقة الرقبة؟
)من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة طقطقة الرقبة؟
)من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة طقطقة الرقبة؟

فيديو

نمبر وان حط شاب بموقف محرج

طلعت صاحبته.. "نمبر وان" يضع شابًا بموقف محرج في مدفع رمضان

شيماء سيف رجعت لحضن جوزها

شيماء سيف تعود إلى زوجها بعد شهر من الطلاق.. شوفوا الفنانين قالولهم إيه

تصريحات إيناس الدغيدي

ماذا قالت إيناس الدغيدي عن الفنانة الراحلة سعاد حسني؟

لوجو الاحتفال بيوم الشهيد

القوات المسلحة تنشر عدداً من البروموهات بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

المزيد