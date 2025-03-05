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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم | الصين تعزّز قوتها العسكرية وتزاحم أمريكا.. وترامب يهاجم بايدن ويعين طفلا بالخدمة السرية.. وزير الخارجية: إعمار غزة في 5 سنوات

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم
ناصر السيد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

الصين تعزّز قوتها العسكرية وتزاحم أمريكا

الجيش الصيني

تعتزم الصين زيادة الإنفاق الدفاعي في عام 2025 بنسبة 7.2%، وهو نفس معدل العام الماضي، وفقًا لوثيقة رسمية اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي تخضع فيه القوات المسلحة في بكين لتحديث سريع، وتسعى إلى منافسة استراتيجية متعمقة مع الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة وبريطانيا يبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية

يعتزم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، التوجه إلى واشنطن اليوم الأربعاء في رحلة تستغرق يومين يلتقي خلالها بنظيره الأمريكي بيت هيجسيث بعد قرار إدارة ترامب بوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال مسئولون إن الوزير البريطاني سيستعرض مقترحات السلام الناشئة التي ناقشها زعماء أوروبيون في لندن يوم الأحد، لكن لم يتضح ما إذا كان سيضغط من أجل عكس تجميد المساعدات العسكرية، الذي بدا أنه فاجأ المملكة المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وزير الخارجية: الإدارة الأمريكية ليست متمسكة بتهجير الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر بوضوح إنه ضد العنف ويُريد السلام، وأن الإدارة الأمريكية ليست متمسكة بتهجير الفلسطينيين لكنها أرادت حلا بديلا.

وكشف الوزير عبد العاطي في تصريحات لفضائية العربية، أن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أشاد بخطة إعادة إعمار قطاع غزة، وأكد على المشاركة بفعالية في خطة الإعمار.

وأشار عبد العاطي، إلى أن ما تم الاتفاق عليه حلا عمليا يمكن تنفيذه على أرض الواقع، مؤكدا القدرة على الانتهاء من إعادة إعمار غزة خلال 5 سنوات.

ملك الأردن يؤكد الرفض التام لكل محاولات تهجير الفلسطينيين 

ملك الأردن

أكد الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، دعم الأردن لخطة إعادة إعمار غزة، بحيث يتم عرضها على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم الدولي لها.

وشدد في كلمة الأردن للقمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” التي تستضيفها مصر، رفض الأردن التام لكل محاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وضم الأراضي، وللقرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ولي العهد السعودي يعلن دعمه الكامل لقرارات القمة العربية بشأن فلسطين

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء، على الدعم الكامل من المملكة للقرارات الصادرة عن القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة مساء أمس الثلاثاء، والتي أقرت خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، ومواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم. 

وأكد مجلس الوزراء السعودي في بيان "الدعم الكامل لقرارات القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" التي عقدت في جمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي تهدف إلى تأكيد رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإنهاء التداعيات الكارثية الناتجة عن الحرب". 

ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

ترامب

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، هجومًا لاذعًا على الرئيس السابق جو بايدن، واصفًا إياه بأنه "أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".

وخلال خطابه أمام الكونجرس، أكد ترامب أنه ورث من إدارة بايدن كارثة اقتصادية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعاني من أسوأ موجة تضخم في تاريخها نتيجة سياسات بايدن.

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارًا بتعيين طفل عمره 13 عامًا عميلًا في الخدمة السرية الأمريكية.

كان الصبي البالغ من العمر 13 عامًا يكافح سرطان المخ لمدة 6 سنوات، منذ تشخيصه في عام 2018، في ذلك الوقت، قيل له إنه من المرجح أن يعيش خمسة أشهر أخرى فقط، بحسب ما أوردته صحيفة ديلي ميل.

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