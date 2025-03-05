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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السفير البولندي الجديد لدى مصر يصل القاهرة لتسلم مهام عمله

السفير البولندي الجديد لدى مصر السفير ميهاو موركوتشينسكي
السفير البولندي الجديد لدى مصر السفير ميهاو موركوتشينسكي
أ ش أ

وصل السفير البولندي الجديد لدى مصر السفير ميهاو موركوتشينسكي، إلى القاهرة؛ لتسلم مهام منصبه الجديد.

وذكرت سفارة بولندا بالقاهرة، في بيان اليوم “الأربعاء”، أن موركوتشينسكي بدأ حياته المهنية في الخارجية البولندية منذ عام 1991، وتولي منصب سفير بولندا في السودان عام 2022 (مع إقامة مؤقتة بالقاهرة منذ سبتمبر 2023)، ثم سفيرا زائرا لدى السودان عام 2019، ثم سفيرا لبولندا لدى مصر خلال الفترة من 2014 إلى عام 2018، وسفيرا لدى سوريا خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2014.

كما شغل موركوتشينسكي منصب مستشار بإدارة إفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2008، ثم مستشار في سفارة بولندا في بيروت خلال الفترة من عام 2004 إلى عام 2006، ثم مستشار بإدارة إفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية البولندية خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2004، فضلا عن عمله سكرتير أول لسفارة بولندا في دمشق خلال الفترة من عام 1996 إلى عام 2001، وعمل خبيرا في إدارة إفريقيا وآسيا وأستراليا وأوقيانوسيا من عام 1991 إلى عام 1996. 

السفير البولندي الجديد سفارة بولندا بالقاهرة إدارة إفريقيا والشرق الأوسط

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