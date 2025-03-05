تعرف على طريقة إعادة تدوير الأكل بشكل صحي في رمضان.. فيديو

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أن كل أسرة في رمضان يجب أن تصنع وجبة الإفطار على عدد الأشخاص المتواجدين على الإفطار وليس بكميات كبيرة.



وقالت استشاري البكتريا والمناعة، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، إن كل أسرة يجب أن تستفيد من باقي الوجبات بعد العزومات، ويمكن إعادة تدويرها بشكل صحي.

وأضافت أن إعادة تدوير الطعام بشكل صحي، تكون من خلال فصل كل نوع من الأكل في طبق خاص به، فالدواجن من الممكن أن يتم قلبها لشاورما.

وأشارت إلى أن رمضان هذا العام جاء في فصل الشتاء، ولكن على الأسر أن تقوم بوضع باقي الأكل في الثلاجة، لمنع تكون بكتيريا عليها.



