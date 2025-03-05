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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

خبز الشعير لمرضى السكري.. وصفة صحية ولذيذة

خبز الشعير لمرضى السكري.. وصفة صحية ولذيذة
خبز الشعير لمرضى السكري.. وصفة صحية ولذيذة
أسماء عبد الحفيظ

خبز الشعير من أفضل البدائل الصحية لمرضى السكري، حيث يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات مقارنةً بالخبز الأبيض، وهذا يجعله يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم. 

طريقة عمل خبز الشعير لمرضى السكري

خبز الشعير لمرضى السكري.. وصفة صحية ولذيذة

إليك طريقة تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة، للشيف هدي زعرب.

المكونات لطريقة عمل خبز الشعير لمرضى السكري

2 كوب من دقيق الشعير الكامل

1 كوب من دقيق القمح الكامل (لتحسين القوام)

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

1 ملعقة صغيرة من الملح

1 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي (اختياري، لتحفيز الخميرة)

1 كوب من الماء الدافئ (قد تحتاج إلى أكثر حسب نوع الدقيق)

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

 طريقة عمل خبز الشعير لمرضى السكري

 تنشيط الخميرة

في وعاء صغير، اخلطي الخميرة مع نصف كوب من الماء الدافئ وملعقة صغيرة من العسل واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل وتتكون رغوة على السطح.

خلط المكونات الجافة

في وعاء كبير، اخلطي دقيق الشعير ودقيق القمح والملح جيدًا.

 إضافة السوائل والعجن

أضيفي خليط الخميرة إلى الدقيق، ثم أضيفي زيت الزيتون وباقي الماء تدريجيًا.

ابدئي بالعجن لمدة 10 دقائق حتى تحصلي على عجينة متماسكة وطرية.

إذا كانت العجينة لزجة جدًا، يمكنك إضافة القليل من دقيق الشعير، وإذا كانت جافة، أضيفي بعض الماء الدافئ.

طريقة عمل خبز الشعير لمرضى السكري

 التخمير

ضعي العجينة في وعاء مدهون بالقليل من الزيت وغطيها بقطعة قماش نظيفة.

اتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

 التشكيل والخبز

سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية.

شكّلي العجينة على هيئة رغيف أو أرغفة صغيرة حسب الرغبة، وضعيها في صينية خبز مدهونة أو مبطنة بورق زبدة.

يمكنك رش القليل من دقيق الشعير على السطح للحصول على شكل جميل.

اخبزي الخبز لمدة 25-30 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا وينضج من الداخل.

 التبريد والتقديم

أخرجي الخبز من الفرن واتركيه ليبرد تمامًا على شبك قبل تقطيعه.

نصائح لخبز شعير مثالي لمرضى السكري

 استخدمي دقيق الشعير الكامل لضمان الحصول على أقصى فائدة من الألياف.
 يمكنك إضافة بذور الشيا أو بذور الكتان لمزيد من الفوائد الصحية.
 تجنبي استخدام السكر في العجين للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.
 تناولي الخبز باعتدال، ويفضل مع مصدر بروتين مثل الجبن أو البيض المسلوق لوجبة متوازنة.

فوائد خبز الشعير لمرضى السكري

 يساعد في تقليل امتصاص السكر في الدم بفضل احتوائه على الألياف القابلة للذوبان.
 يعزز صحة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك.
 يحافظ على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يساعد في التحكم في الوزن. 

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