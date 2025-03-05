أكرم حسني يغني "ستو أنا" لميمي جمال في مسلسل "الكابتن" |شاهد

تفاعل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي علي مشهد أداء الفنان أكرم حسني لأغنيته الشهيرة «ستو أنا» وذلك بعد عرضها في أحد مشاهد الاحتفال ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسله “الكابتن”.

واعتبرها البعض استثمارا لنجاح مسلسله "مكتوب عليا"، والبعض الأخر ربطها بجدته التي قررت الاحتفال بعيد ميلاده وسط أحفادها، وجسدت دورها الفنانة ميمي جمال.

https://www.instagram.com/reel/DGyua9ig3_5/?igsh=MXFyeGtsbzk5b2xpcA==

ويقدم أكرم حسني في مسلسل الكابتن شخصية الطيار حسام عز الدين، الذي تسقط به الطائرة أثناء إحدى الرحلات.. وبعدما يستيقظ حسام من غيبوبة طويلة، تحضر له أرواح مجموعة من الركاب الذين كانوا معه، ليطلبوا منه تنفيذ مهام من أجل إنقاذ أرواحهم العالقة.

مسلسل الكابتن يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني واَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويُعرض المسلسل يوميًا، الساعة 9:45 مساء على منصة Watch it وقنوات DMC.