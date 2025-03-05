قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان | تفاصيل
قرار عاجل من التموين بمناسبة رمضان | خصومات للمواطنين في جميع المحافظات.. تفاصيل
الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية من قانون إعادة تنظيم الأزهر
تحذير عاجل من هيئة الدواء.. يجب تناول أقراص الحموضة بعد الإفطار
الوزراء يوافق على العفو عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الفطر
الوزراء يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
كندا: ترامب يريد تدمير اقتصادنا.. وسنرد بالمثل
بعد فوز الزمالك على إنبي| جدول الدوري المصري.. وترتيب الهدافين
صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر فبراير
مفيدة شيحة تهاجم مسلسلات رمضان: إيه كم الانحطاط وقلة الأدب دي
بن شرقي وجراديشار وأبوعلي.. هجوم ناري متوقع للأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
صراع الصدارة.. جدول ترتيب بطولة الدوري قبل مباراتي الأهلي وبيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أكرم حسني يغني "ستو أنا" لميمي جمال في مسلسل "الكابتن" |شاهد

أكرم حسني
أكرم حسني
علا محمد

تفاعل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي علي مشهد أداء الفنان أكرم حسني لأغنيته الشهيرة «ستو أنا» وذلك بعد عرضها في أحد مشاهد الاحتفال ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسله “الكابتن”.

واعتبرها البعض استثمارا لنجاح مسلسله "مكتوب عليا"، والبعض الأخر ربطها بجدته التي قررت الاحتفال بعيد ميلاده وسط أحفادها، وجسدت دورها الفنانة ميمي جمال.

https://www.instagram.com/reel/DGyua9ig3_5/?igsh=MXFyeGtsbzk5b2xpcA==

ويقدم أكرم حسني في مسلسل الكابتن شخصية الطيار حسام عز الدين، الذي تسقط به الطائرة أثناء إحدى الرحلات.. وبعدما يستيقظ حسام من غيبوبة طويلة، تحضر له أرواح مجموعة من الركاب الذين كانوا معه، ليطلبوا منه تنفيذ مهام من أجل إنقاذ أرواحهم العالقة.

مسلسل الكابتن يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني واَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويُعرض المسلسل يوميًا، الساعة 9:45 مساء على منصة Watch it وقنوات DMC.

ميمي جمال الكابتن ستو أنا أكرم حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

موجة غير مستقرة تضرب البلاد اليوم.. تحذيرات من أمطار غزيرة بهذه المحافظات

الزمالك

ضربة ثلاثية للزمالك.. الجهاز الطبي يكشف موقف المصابين بعد الانتصار على إنبي

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025

الطفل المعين في في الخدمة السرية الأمريكية

ترامب يُعين طفلًا عمره 13 عامًا عميلًا في الخدمة السرية الأمريكية

محمد سامي - الفنان طارق لطفي

بعد تصريحاته الأخيرة.. محمد سامي يرد على طارق لطفي: كلامك مختلق وغير صحيح راجع نفسك

سكن كل المصريين 5

كل ما تريد معرفته عن أسعار فائدة التمويل العقاري وموعد إعلان النتيجة لشقق "سكن كل المصريين 5"

صورة أرشيفية

التعليم تعلن حاجتها لـ25 ألف معلم لغة عربية 2025 |الشروط وخطوات التقديم

ترشيحاتنا

دينا الشربينى

دينا الشربيني: تعرضت لجلطة بعد وفاة والدي

أكرم حسني

أكرم حسني يغني "ستو أنا" لميمي جمال في مسلسل "الكابتن" |شاهد

أحمد العوضي

أول تعليق من أحمد العوضي بعد تصدر مسلسله تريند يوتيوب

بالصور

رخيص وموفر.. طريقة عمل البانيه الكداب بدون لحوم

طريقة عمل البانيه الكداب
طريقة عمل البانيه الكداب
طريقة عمل البانيه الكداب

خبز الشعير لمرضى السكري.. وصفة صحية ولذيذة

خبز الشعير لمرضى السكري.. وصفة صحية ولذيذة
خبز الشعير لمرضى السكري.. وصفة صحية ولذيذة
خبز الشعير لمرضى السكري.. وصفة صحية ولذيذة

تحذير في رمضان.. 5 فئات يجب أن تتجنب تناول المكسرات فورًا

5 فئات يجب أن تتجنب تناول المكسرات فورًا
5 فئات يجب أن تتجنب تناول المكسرات فورًا
5 فئات يجب أن تتجنب تناول المكسرات فورًا

أطعمة خطيرة على السحور.. ترفع الكوليسترول والسكر! رقم 3 سيصدمك

أطعمة خطيرة على مائدة السحور..ترفع الكوليسترول والسكر في آنٍ واحد! رقم 3 سيصدمك
أطعمة خطيرة على مائدة السحور..ترفع الكوليسترول والسكر في آنٍ واحد! رقم 3 سيصدمك
أطعمة خطيرة على مائدة السحور..ترفع الكوليسترول والسكر في آنٍ واحد! رقم 3 سيصدمك

فيديو

محمد رمضان ورامز جلال

مقارنة ظالمة.. ماذا قال محمد رمضان عن رامز إيلون مصر

محى اسماعيل

متجوز بس مش عايشين مع بعض.. محيي إسماعيل يدلي بتصريحات غريبة

رنا سماحة

عايزاه أرجل مني .. رنا سماحة تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

المزيد