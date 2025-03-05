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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوزوكي سيليريو هاتشباك بـ 300 ألف جنيه

سوزوكي سيليريو موديل 2013
سوزوكي سيليريو موديل 2013
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من الطرازات المستعملة، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

 سوزوكي سيليريو موديل 2013

بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سوزوكي سيليريو موديل 2013، وتنتمي سيليريو لفة السيارات الهاتشباك .

- مواصفات سوزوكي سيليريو موديل 2013 الخارجية

 سوزوكي سيليريو موديل 2013

تمتلك سيارة سوزوكي سيليريو موديل 2013 من الخارج تصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وتم تثبيت شعار شركة سوزوكي علي مقدمة السيارة، وتم تثبيت شعار سوزوكي أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

- محرك سوزوكي سيليريو موديل 2013

 سوزوكي سيليريو موديل 2013

تستمد سيارة سوزوكي سيليريو موديل 2013 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 150 ألف /كم، وتباع السيارة باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة سوزوكي سيليريو موديل 2013 الداخلية

 سوزوكي سيليريو موديل 2013

تحتوي مقصورة سيارة سوزوكي سيليريو موديل 2013 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

- سعر سوزوكي سيليريو موديل 2013

 سوزوكي سيليريو موديل 2013

تباع سيارة سوزوكي سيليريو موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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