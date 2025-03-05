محافظ بورسعيد: تطوير سوق التصنيع العشوائي بحي الضواحي

ياترأس اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، حيث افتتح المحافظ فعاليات الجلسة بتجديد التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، اعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن و البركات.

خلال فعاليات الجلسة؛ استعرضت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، جدول أعمال المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي بدأ بعرض الكتاب الدوري رقم ٦٣ لسنة ٢٥ الصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن مواعيد إغلاق المحال ، والمولات التجارية، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام ١٤٤٦ هجريا، والذي يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير أجواء مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم، مع تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام، حيث بموجب القرار تمتد ساعات عمل المحال التجارية والمطاعم والمقاهي لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر هذا العام، على أن يتم الإغلاق يوميًا في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بخدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة، كما يستثني من هذه المواعيد الأنشطة المرتبطة بالخدمات الحيوية للمواطنين مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

كما استعرضت السكرتير العام الكتاب الدوري رقم ٦٤ لسنة ٢٥ الصادر من وزارة التنمية المحلية للسادة المحافظين بشأن التوصية لدي جميع الجهات والمديريات التابعة للمحافظة بعدم السماح باستخدام اسم وشعار وزارة التنمية المحلية في أي مبادرات أو فعاليات أو احتفالات بروتكولية دون الحصول على موافقة رسمية من الوزارة، وفي هذا الصدد، أصدر السيد المحافظ توجيهات بعدم استخدام أي اسم أو شعار لأي جهة حكومية في أي فعاليات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة ذاتها والعرض على سيادته .

وصدق المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء محب حبشي، على مذكرة إدارة الأملاك ومذكرة مديرية الإسكان والمرافق بشأن تطوير سوق التصنيع العشوائي بحي الضواحي، وفيا يتعلق بالطلب المقدم من مديرية الشباب والرياضة بخصوص تجديد مدة الإيجار الاسمى لقطعة الأرض المقام عليها مركز شباب أكتوبر بحى الزهور، وجه السيد المحافظ بتحديد قيمة اسمية تقديرية جديدة طبقٱ للقانون وحصر كل ماهو مماثل من المديريات.

كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص قطعة أرض لإنشاء غرفة بلوف لخط المازوت السويس أبو سلطان بورسعيد بجوار غرفة جاسكو والمنتهي طلب الموافقة علي أن يكون التخصيص بغير مقابل وبدون رسوم حيث أن المشروع هو مشروع قومي معد للنفع العام .

وفي ختام الجلسة، وافق المجلس التنفيذي على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن طلب دار الإفتاء المصرية تخصيص قطعة أرض بمساحة ٥٩٤م٢ لإنشاء فرع لدار الإفتاء المصرية بمحافظة بورسعيد.

حضر فعاليات الجلسة، الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، و المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد ، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والاستاذ عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، و الاستاذ حسن عمار عضو مجلس النواب ، و الاستاذ أحمد فرغلي عضو مجلس النواب ، و الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب ، و العميد مظهر الهيبان المستشار العسكري للمحافظة ، ومساعد مدير أمن بورسعيد ، ومديري المديريات و الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .