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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يشيد بجهود القائمين على معارض أهلا رمضان و يشكر المساهمين بالمائدة الرمضانية

محافظ بورسعيد يشيد بجهود القائمين على معارض “أهلا رمضان” و يشكر المساهمين المائدة الرمضانية
محافظ بورسعيد يشيد بجهود القائمين على معارض “أهلا رمضان” و يشكر المساهمين المائدة الرمضانية
محمد الغزاوى

أشاد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بجهود القائمين على تنظيم معارض “أهلا رمضان”، التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك. كما وجّه الشكر إلى الغرفة التجارية بالمحافظة على دورها في تنظيم هذه المعارض، مثمنًا جهود جميع المشاركين في معرض “رمضان الخير”، ومؤكدًا أهمية تكاتف الجهود لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعظيم الاستفادة من هذه المبادرات.

وفي سياق متصل، أشاد المحافظ بجهود الشركات الداعمة للمائدة الرمضانية ،لتساهم في توفير وجبات الإفطار للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك. موجها خالص الشكر لجميع القائمين على تنظيمها، مشيدًا بحرصهم على تقديمها بأفضل صورة، وبما يضمن وصول الدعم إلى أكبر عدد من المواطنين.

كما أثنى على دور مديرية الطب البيطري في توفير لحوم عالية الجودة من مشروعات تربية الماشية التابعة للمحافظة، في إطار الحرص على توفير اللحوم بأسعار مناسبة ، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان وصول المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للجميع.

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