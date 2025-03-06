أمل مصر.. خالد الغندور ينصح بيسيرو بمنح الفرصة لموهبة الزمالك

وجه خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، نصيحة إلى البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، بشأن أحد المواهب المصرية الصاعدة.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "فيه لاعب في الزمالك مواليد 2008 لاعب منتخب مصر ده لاعب كبير أوي وخليفة أبوتريكة في مصر ولاعب متكامل".



وأضاف:"لازم يلعب دلوقتي فريق أول وهو عنده 17 سنة اسمه محمد حمد وكابتن أحمد الكأس شايفه أمل مصر خلوا بيسيرو والجهازيشوفوه في التمرين".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق مودرن سبورت المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.











