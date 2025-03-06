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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| أفضل تطبيقات للمسلم في رمضان 2025.. جالاكسي S25 تكسر رقما قياسيا جديدا

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي.

موبايل للحيوانات الأليفة ونظارات ذكية.. أبرز ابتكارات MWC 2025
 

استعرضت العديد من الشركات ابتكاراتها الجديدة خلال معرض MWC 2025 في برشلونة، حيث يعد المؤتمر العالمي للجوال منصة استثنائية لأحدث ابتكارات التكنولوجيا الاستهلاكية من جميع أنحاء العالم.


 

أفضل تطبيقات للمسلم في رمضان 2025.. حملها فورا
 

تقدم أفضل تطبيقات للمسلم في رمضان 2025، الكثير من الأدوات القيمة التي تساعدهم في أداء عباداتهم بشكل أفضل خلال الشهر المبارك. 


تحذير لمستخدمي آيفون.. 3 إعدادات قد تتيح تتبعك سرا دون علمك

يوجد في هاتف آيفون العادي ما لا يقل على 60 تطبيقا مثبتا ورغم أن هذه التطبيقات قد تكون مفيدة للتواصل الاجتماعي أو تتبع السعرات الحرارية أو التنقل في أماكن جديدة، فإن العديد منها يتضمن عمليات تتبع مخفية وتطلب أذونات للتجسس على نشاطاتك بهدف توليد الإيرادات.


أفضل تطبيقات أذكار وأدعية مستجابة 2025.. اختار الأنسب لك
 

خلال شهر رمصان المبارك، يبحث الكثير من المسلمين عن أفضل تطبيقات أذكار وأدعية مستجابة لعام 2025، للاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تجربتهم الروحية. 


 

الأسرع مبيعا في تاريخ سامسونج.. جالاكسي S25 تكسر رقما قياسيا جديدا
 

حققت أحدث هواتف سامسونج Samsung الرائدة، ضمن سلسلة Galaxy S25 إنجازا مميزا في مبيعات الهواتف الذكية، حيث تمكنت من تحقيق رقم قياسي في كوريا الجنوبية، حيث سجلت أعلى وتيرة مبيعات منذ انطلاقها قبل 21 يوما فقط.


أفضل تطبيقات قرآن كريم 2025.. دليل شامل للمسلمين في رمضان
 

تقدم أفضل تطبيقات قرآن كريم لعام 2025 مجموعة واسعة من الميزات التي تلبي احتياجات المسلمين في قراءة القرآن وفهم معانيه وحفظه. 


 

أفضل تطبيقات مواقيت الصلاة للآيفون والأندرويد 2025
 

تتميز أفضل تطبيقات مواقيت الصلاة لآيفون وأندرويد 2025، بمجموعة من الخصائص التي تجعلها ضرورية للمسلمين في حياتهم اليومية. 


 

كل ما تريد معرفته عن تحديث آبل القادم iOS 19
 

تعتزم شركة آبل، إطلاق النسخة التجريبية الأولى من iOS 19 خلال مؤتمر WWDC 2025 في شهر يونيو المقبل، وسيتم طرحها بشكل رسمي في شهر سبتمبر، ومع أنه ما يزال هناك قرابة 3 أشهر على الكشف عنها، ظهرت العديد من الشائعات عن بعض المزايا الجديدة التي سيجلبها التحديث القادم إلى هواتف آيفون المتوافقة.

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