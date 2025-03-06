4 نصائح لتجنب رائحة الفم خلال الصيام .. الأسباب وطرق الوقاية

أكد الدكتور محمد حامد، استشاري طب الفم والأسنان، أن رائحة الفم خلال الصيام مشكلة شائعة، قد تكون ناتجة عن عدة عوامل، أبرزها نقص إفراز اللعاب نتيجة الامتناع عن شرب الماء لساعات طويلة، مما يؤدي إلى جفاف الفم واضطراب توازن الحموضة، وبالتالي ظهور الروائح غير المستحبة.

وأوضح حامد خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض المشكلات الصحية، مثل أمراض اللثة أو اضطرابات المعدة، قد تساهم أيضًا في تفاقم هذه المشكلة. وأشار إلى أن الصيام يمكن أن يكون فرصة لاكتشاف المشكلات الصحية المتعلقة بالفم والأسنان ومعالجتها.

وللوقاية من رائحة الفم غير المستحبة خلال الصيام، أوصى الدكتور حامد بعدة إجراءات، من بينها:

تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد وجبتي الإفطار والسحور.

استخدام غسول الفم والخيط الطبي بانتظام للحفاظ على نظافة الفم.

شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الفم.

تجنب الأطعمة ذات الروائح القوية، خاصة على معدة فارغة، لمنع اضطرابات المعدة التي قد تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة.

واختتم الدكتور حامد حديثه بالتأكيد على أهمية الاهتمام بصحة الفم خلال شهر رمضان، واعتبار الصيام فرصة لاكتشاف العادات الغذائية الخاطئة والعمل على تصحيحها.