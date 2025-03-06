طبيب أسنان يوجه نصائح للمواطنين بشأن رائحة الفم في رمضان

أكد الدكتور محمد حامد، استشاري طب الأسنان والفم، أن المواطنين في شهر رمضان يعانون من رائحة غير محببة، وذلك بسبب قلة اللعاب، وهذا بسبب عدم وجود مياه طوال نهار رمضان.

وقال استشاري طب الأسنان والفم، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، إن غسل الفم بعد الإفطار وبعد السحور أمر مطلوب، وتناول كميات كبيرة من المياه في فترة الإفطار يجعل رائحة الفم غير المحببة تختفي.

وأوضح أن تناول الأكل مثل الثوم والبصل، في السحور يكون له تأثير على رائحة الفم، ولذلك ننصح بغسيل الفم بغسول الفم بعد تناول هذه المأكولات، أو عدم تناولها في السحور بأي وجبة.

يبحث الكثير من الأشخاص عن مشروبات رمضانية صحية مع بداية هذا الشهر الكريم، فهناك الكثير من المشروبات الرمضانية التي يمكنك تناولها مع مراعاة استخدام السكر بحذر حتى تصبح صحية وشهية.

مشروبات رمضانية صحية

- جلاب

الجلاب هو أحد المشروبات الأكثر شعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء الشرق الأوسط، خلال شهر رمضان.

يعد هذا المشروب عنصرًا أساسيًا في معظم الأسر، يتم تحضيره باستخدام التمر ودبس العنب مع ماء الورد ويتم تقديمه مع الكثير من الثلج لمساعدتك على التغلب على الحرارة أثناء الحصول على الماء، غالبًا ما يكون الجلاب منخفض السعرات الحرارية، ولا يحتوي على مواد تحلية صناعية ويذوب بسلاسة.

- قمر الدين

ربما يكون هذا المشروب هو المشروب الرمضاني الأكثر شعبية في الشرق الأوسط وهو رائع لموسم رمضان، المكون الرئيسي هو المشمش المجفف أو معجون المشمش.

قمر الدين هو مشروب إفطار شهير لأنه معروف بأنه يساعد على الهضم وينظم عملية التمثيل الغذائي بالإضافة إلى احتوائه على خصائص صحية مثل الفيتامينات والمعادن.

- التمر والحليب

عادة ما يتم تناول التمر بعد أذان المغرب مباشرة، وعادة ما يكون أول شيء يتم تناوله عند الإفطار، يحب معظم الأشخاص نقع التمر في الحليب قبل يوم من تقديمه وفقًا للتقاليد والالتزام بتعاليم النبي محمد.

- عصير الخروب

الخروب هو مشروب تقليدي أصبح شائعًا في مصر، يحظى بشعبية كبيرة في الشرق الأوسط لكونه مشروبًا منعشًا وغنيًا بالمغذيات ولذيذًا.

الخروب، المعروف أيضًا باسم عصير الخروب، ضروري لصيام رمضان لأنه غني بالألياف والبروتين ومضادات الأكسدة، قد لا ينخفض قوامه السميك بسلاسة مقارنة بالمشروبات الأخرى ولكنه لذيذ ومغذي.