آخر تحديث لأشهر جرام ذهب اليوم 7-3-2025

شهد أشهر جرام ذهب في محلات الصاغة وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا؛ استقرارا داخل محلات الصاغة؛ مسجلا بذلك نحو 4090 جنيها للبيع و 4115 جنيها للشراء خلال مستهل تعاملات له اليوم الجمعة 7-3-2025.

وثبت سعر الذهب اليوم بدون تغيير داخل مخلات الصاغة المصرية، بعد صعود له أمس الخميس قيمته 80 جنيها في الجرام الواحد، بمعظم الأعيرة الذهبية.

عيار 21

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4674 جنيها للبيع و 4702 جنيها للشراء

عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 2726 جنيها للبيع و 2743 جنيها للشراء

عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3505 جنيها للبيع و 3527 جنيها للشراء

الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 32.72 ألف جنيه للبيع و 32.92 ألف جنيه للشراء.

أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2903 دولار للبيع و 2904 دولار للشراء.

الأسعار العالمية

وتراجعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات أمس الخميس وذلك في ظل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية التي لها تأثير سلبي على أسعار الذهب

بالإضافة إلى ترقب الأسواق لبيانات الوظائف الأمريكية وانفتاح الرئيس الأمريكي على التفاوض بشأن التعريفات الجمركية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.7% ليسجل ادنى مستوى عند 2896 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2918 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2898 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

يأتي هذا التراجع في مستويات الذهب اليوم بعد أن سجل العائد على السندات الحكومية الأمريكية ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.5% وتسجيل اليوم أعلى مستوى في أسبوع عند 4.332% لتنهي سلسلة من الانخفاض في العائد استمرت 5 أسابيع متتالية.

ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية يزيد من الضغط السلبي على الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، لأن ارتفاع العائد يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

الجدير بالذكر أن انخفاض سعر الذهب اليوم يأتي بالرغم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل أدنى مستوى منذ 4 أشهر، ليستمر في الهبوط لليوم الرابع على التوالي وذلك بعد بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي الضعيفة التي صدرت أمس والتي زادت من المخاوف بشأن تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي وقطاع العمالة.

توقعات الذهب

ووتنتظر الأسواق صدور تقرير الوظائف الأمريكي الحكومي اليوم الجمعة ومن المتوقع أن يوفر هذا التقرير رؤية حول قرارات أسعار الفائدة المستقبلية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، وخاصة في ضوء بيانات التضخم الأخيرة التي دعمت موقف البنك الفيدرالي بتأجيل قرار خفض أسعار الفائدة خصوصا وسط الضغوط التضخمية المتوقعة من جراء التعريفات الجمركية الجديدة التي بفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الجدير بالذكر أن الذهب قد تراجع أيضاً بسبب إشارات أن الرئيس الأمريكي قد يكون على استعداد للتفاوض بشأن التعريفات الجمركية الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ ضد المكسيك وكندا يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد قرار ترامب بتأجيل فرض تعريفات السيارات على كندا والمكسيك لمدة شهر واحد.