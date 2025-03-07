بدأت بـ «التريند» وانتهت في «الكلبش».. قصة سوزي الأردنية

تطورات وكواليس جديدة عن التيك توكر سوزي الأردنية، حيث تواجه اتهامات جديدة بالانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة، بمساعدة آخرين، وذلك بعدما قررت جهات التحقيق المختصة بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، ويرصد موقع صدى البلد في التقرير التالي الأزمات التي واجهت سوزي الأردنية خلال الفترة الماضية.

أزمات التيك توكر سوزي الأردنية

من جديد تصدرت سوزي الأردنية محرك البحث جوجل ومنصات السوشيال ميديا ذلك بعد اتهامها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر الأخبار الكاذبة، وضبط 3 أشخاص تعاونوا معها في نشر تلك الأخبار وقيام أحدهم بانتحال صفة خليجي في الفيديو الذي ظهرت فيه تتحدث عن شركة التوظيف.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي مسؤول بشركة عمالة على خلفية مقطع فيديو التيك توكر سوزي الأردنية الذي ظهرت فيه تسيء لإحدى الشركات العربية الخاصة بالتوظيف.

وكانت جهات التحقيق المختصة قررت في وقت سابق إخلاء سبيل التيك توكر سوزي الأردنية في الاتهامات المسندة إليها بالإساءة لإحدى الشركات من خلال بث مقطع فيديو أعلنت فيه وشاب آخر عن فرص سفر وتوظيف للفتيات والسيدات.

وكان تقدم محام ببلاغ للإدارة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر يتهم البلوجر سوزي الأردنية بالاتجار في البشر.

وجاء بالبلاغ أنه بعد إعلان البلوجر سوزي الأردنية للبحث عن إناث من سن 21 حتى 30 سنة بدون أي خبرة للعمل في شركات خارج مصر بأجور ومزايا خيالية وتوفير إقامة فندقية وسيارات فارهة، وكأنه فخ للاستقطاب سيدات مصر للعمل في أعمال غير مشروعة.

وأثار إعلان ترويجي نشرته التيك توكر سوزي الأردنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا، بعدما ظهرت برفقة شاب يرتدي الجلباب والعقال ويتحدث بلهجة خليجية غير متقنة، مُعلنين عن فرص عمل للفتيات في السعودية بشروط غير معتادة.

كانت محكمة جنح الطفل عاقبت البلوجر سوزي الأردنية بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف وكفالة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام.

وقالت سوزي الأردنية، خلال التحقيق معها أمام النيابة العامة، إن والدها استولى على أموالها التي تحصلت عليها من تطبيق «تيك توك»، ورفض إعادتها لها، مشيرة إلى أنها تشاجرت معه خلال البث المباشر.

وأوضحت أنها اندمجت في الشجار مع والدها ولم تدرك أن الآلاف يشاهدونها عبر البث المباشر وهي تسب والدها، مرددة: «أنا اندمجت في الفيديو غصب عني ومقصدتش أهين أبويا قدام الناس».

وألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على سوزي الأردنية في محافظة القاهرة، بتهمة التعدي على القيم الأسرية عقب نشرها فيديوهات تتضمن عبارات مسيئة.

وكانت التيك توكر سوزي الأردنية تصدرت التريند قبل أيام، وذلك بعد قيام بعض الأشخاص بالتعدي عليها حال تواجدها بصحبة والدها بأحد المحال التجارية بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه حال تواجد البلوجر سوزي الأردنية بأحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، حدثت بينها وبين بعض الأشخاص مشادة كلامية، وقيام أحدهم بالتعدي عليها بالضرب.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 6 أشخاص، مقيمون في القاهرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتصدر بها سوزي الأردنية التريند حيث سبق وحدث ذلك بعدما بعد صدر حكم عليها بالحبس والغرامة حيث أصدرت محكمة جنح المطرية قرار بالحبس عامين وغرامة 300 ألف على البلوجر سوزي الأردنية.

وجاء هذا الحكم بسبب اعتداء سوزى اللفظى على والدها أمام الجمهور في بث مباشر من خلال التيك توك، هذا بالإضافة إلى اتهامها باستغلال شقيقتها وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تحقيق مزيد من المشاهدات.

سوزي الأردنية، طالبة بالمرحلة الثانوية تبلغ من العمر 18 عاما، بدأت الظهور بالسوشيال ميديا منذ ثلاث سنوات، لدى سوزي شقيقتان إحداهما من ذوي الاحتياجات الخاصة وتظهر معها في الفيديوهات، وتحمل سوزي الجنسية الأردنية ولكنها تقيم في منطقة المطرية.

ومن أبرز الأزمات التي حدثت لـ سوزي الأردنية عندما أكدت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، أنها مريضة ومحجوزة بالمستشفى.

وتداول رواد السوشيال ميديا صور التيك توكر سوزي الأردنية على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، متمنين لها الشفاء من الأزمة النفسية التي تعاني منها وهي سبب دخولها المستشفى.

وعلق البعض الآخر: «طبيعي سوزي تدخل المستشفى، في يوم وليلة حياتها اتغيرت، حبيبها سابها، طريقة لبسها اتغيرت للأحسن، بقت تعمل إعلانات في دبي، بتجيب لاخواتها أحسن الهدايا، كل ده العين لازم تبقى عليها، ربنا يشفيها يا رب».