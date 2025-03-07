محمد عبدالجليل: مباراة الزمالك وبيراميدز ستحدد بطل الدوري المصري

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن فترة التوقف الدولي ستفيد العديد من الأندية، أبرزها مودرن سبورت.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" طلب الزمالك بتأجيل مباراة مودرن سبورت ملهوش لازمة، والمباراة لن تأجل، والفريق أمامه 4 مباريات قبل مواجهة الأهلي".

وتابع:" كان من الأفضل، تأجيل مباراة الدوري المصري في الجولة الأولى وإقامتها عقب التوقف الدولي، لعدم عمل أزمة بين الأندية".

وأردف:" مباراة الزمالك وبيراميدز، هي من ستحدد بطل الدوري، وفي حالة فوز الزمالك الأهلي سيقترب من التتويج باللقب".



وواصل:" فترة التوقف الدولي، ستفيد العديد من الأندية منها مودرن سبورت، وبن شيخه سيحصل على فرصة للعمل وتطوير أداء اللاعبين".

وأكمل:" مستوي لاعبي زد تراجع بسبب حديث وكلاء اللاعبين عن تلقي العديد من اللاعبين عروض من الأندية الكبري في الدوري".