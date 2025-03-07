عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً امس الخميس، للحديث عن لقاء مودرن سبورت المقبل في بطولة كأس مصر.

وقال بيسيرو :" الزمالك فريق يحارب على كل البطولات، ونسعى للفوز ببطولة الكأس، والبداية من مباراة مودرن سبورت، المقرر لها غداً، والمنافس استطاع أن يفوز على الأبيض في الدور الأول، يجب أن يكون هناك إصرار والتزاك وتركيز، وعلى كل لاعب أن يبذل 100% من جهده في الملعب، وأن نطور طريقة اللعب".

وأضاف المدير الفني:" نحرص على تقييم حالة اللاعبين ، واختار اللاعبين الأكثر جاهزية لمباراة الغد أمام مودرن سبورت، ولا نستطيع التفكير في أي مباراة أخرى باستثناء لقاء كأس مصر، وفي المباراة السابقة حدثت بعض التعديلات بإراحة عبد الله السعيد منذ بداية اللقاء، وأحتاج لتقييم مدى جاهزية اللاعبين لتفادي الإصابات حتى نهاية الموسم، خاصة وأن أي لاعب سيتعرض لإصابة في الفترة الحالية قد لا يعود سريعاً للفريق".