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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يلوح بتمديد مهلة بيع تيك توك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "على الأرجح" سيمدد الموعد النهائي لبيع تطبيق "تيك توك" إذا لم يتم التوصل إلى صفقة.

وكان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا في يناير الماضي يقضي بتمديد الموعد النهائي لشركة "تيك توك" إلى أول أبريل المقبل لقطع علاقاتها مع شركتها الأم "بايت دانس" ومقرها الصين، أو مواجهة حظر في الولايات المتحدة.

وردا على سؤال أمس الخميس حول التمديد المحتمل، قال ترامب إنه ليس هناك حاجة إلى تمديد في الوقت الحالي لأنه لا يزال هناك شهر قبل الموعد النهائي.

وقال: "لكن إذا كنت بحاجة إلى التمديد، فمن المحتمل أن أقوم بالتمديد.. لدينا الكثير من الاهتمام بتيك توك".

وأثيرت تساؤلات عديدة حول مصير التطبيق، خاصة بعد محاولات سابقة لحظره أو إجباره على البيع لجهة أمريكية.

ترامب دونالد ترامب تيك توك تطبيق تيك توك

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