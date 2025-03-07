الصين تحذر ترامب: إذا استمر الضغط سنرد بحزم

توعد وزير الخارجية الصيني وانج يي الجمعة بـ"الرد بحزم" إذا واصلت واشنطن مواجهتها التجارية، وذلك عقب فرض ضرائب إضافية على المنتجات الصينية التي تدخل الولايات المتحدة.

وقال وانج يي خلال مؤتمر صحفي في بكين على هامش الدورة البرلمانية السنوية: "إذا اختير التعاون، يمكن أن يؤدي إلى منفعة متبادلة، لكن إذا استمر الضغط، فإن الصين سترد بحزم" وفق تعبيره.

وندد الوزير الصيني بالرسوم الجمركية الأمريكية التي وصفها بـ"غير المبررة"، بعد فرض الرئيس دونالد ترامب ضرائب إضافية على المنتجات الصينية التي تدخل الولايات المتحدة.

وقال وانغ يي خلال مؤتمر صحفي في بكين على هامش الدورة البرلمانية السنوية: "لقد قدّمت الصين، مدفوعة بروح إنسانية، مساعدات للولايات المتحدة في مناسبات عدة، ولا ينبغي للولايات المتحدة أن ترد على ذلك بنكران الجميل، وبالتأكيد ليس بفرض ضرائب غير مبررة " بحسب تعبيره.

