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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد مع ليفربول أمام ساوثهامبتون

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

يستعد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لتحقيق رقم قياسي جديد في مواجهة السبت المقبل أمام ساوثهامبتون، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 ويأتي هذا التحديد في ظل الأداء المميز الذي يقدمه صلاح هذا الموسم مع الريدز.

 

يحتاج محمد صلاح إلى تسجيل هدف واحد فقط في المباراة المقبلة لمعادلة الرقم القياسي الذي سجله أسطورة ليفربول إيان راش، والذي أحرز 10 أهداف في شباك ساوثهامبتون خلال مباريات البريميرليج. وحتى الآن، سجل صلاح 9 أهداف أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.

قدم محمد صلاح مستويات رائعة مع ليفربول هذا الموسم، حيث ساهم في 12 هدفًا (تسجيل وصناعة) في المباريات الـ13 التي خاضها على ملعب آنفيلد في الدوري الإنجليزي. 

كما سجل أو صنع أهدافًا في آخر 11 مباراة له على التوالي في الدوري، وهو إنجاز يُضاف إلى سجل اللاعب المصري الحافل بالإنجازات.

رقم تاريخي ينتظر صلاح بمعادلة رقم إيان راش

يتطلع صلاح لمواصلة تألقه في مواجهة ساوثهامبتون، سواء بتسجيل هدف يعادل به رقم إيان راش، أو من خلال صناعة الأهداف والاستمرار في المساهمة التهديفية لفريقه. 

ويُعتبر صلاح أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة ليفربول هذا الموسم، حيث يُسجل حاليًا 19 هدفًا ويصنع 9 أهداف في الدوري الإنجليزي.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي:

يغرد ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه أرسنال، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 54 نقطة. ويُظهر الفريق أداءً قويًا هذا الموسم، حيث يسعى للفوز باللقب بعد منافسة شرسة مع مانشستر سيتي وأرسنال.

 

تُقام مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون يوم السبت المقبل على ملعب آنفيلد، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي. ويُتوقع أن تشهد المباراة تألقًا جديدًا من محمد صلاح، الذي يُعد أحد أبرز اللاعبين في العالم حاليًا.

محمد صلاح ليفربول ايان راش

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