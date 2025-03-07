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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رنا رئيس: انتقدت نفسي بعد مسلسل أزمة منتصف العمر

رنا رئيس
رنا رئيس
محمد القاضي

أكدت الفنانة رنا رئيس، أنها وجهت لنفسها الكثير من الانتقادات بعد مشاركتها في مسلسل "أزمة منتصف العمر"، موضحة أنها كانت تطمح لتقديم الشخصية بأسلوب مختلف وظهور مغاير لما تم عرضه على الشاشة.

وأوضحت "رئيس"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الانتقادات التي تعرض لها المسلسل زادت من مراجعتها لنفسها، مشيرة إلى أن القصة كانت صادمة وغير متوقعة، حيث تتناول أحداثًا غير طبيعية وتتعارض مع الاتجاهات المعتادة، وهو ما جعلها تفكر كثيرًا في طريقة تقديمها للدور.

لفتت رنا رئيس، إلى أنها دائمًا ما تمتلك حس النقد الذاتي وتسعى بشكل مستمر إلى تطوير أدائها الفني، مشددة على أنها تحب جميع زملائها في العمل، لكنها كانت تتمنى أن تقدم الدور بطريقة مختلفة وأكثر تأثيرًا، مشيرة إلى أن كل تجربة فنية تضيف لها درسًا جديدًا، مشيرة إلى أنها تسعى دئمًا لتقديم الأفضل في أعمالها القادمة من خلال التجارب الفنية التي مرت بها طوال عملها بالوسط الفني.

رنا رئيس الفنانة رنا رئيس أزمة منتصف العمر

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