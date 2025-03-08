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أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين.. سيدة تغلق الهاتف في وجه محمد رمضان مرتين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين.. سيدة تغلق الهاتف في وجه محمد رمضان مرتين

التوك شو
التوك شو
يوسف أيمن

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

اطمئنوا .. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للشعب المصري
 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القوات المسلحة والشعب المصري يقومون بدور عظيم في الوقت الراهن بحماية الحدود المصرية في هذا الوقت الصعب الذي يشهد صراعات وحروبا في الدول المجاورة، متابعا “الموقف في مصر بفضل الله- سبحانه وتعالى- وبفضلكم بخير وسلام.. واطمئنوا .. وأنا حابب أطمن الشعب المصري”.


 

تساهيل..عمرو وهبة: مش شايف نفسي شاطر
 

قال الفنان عمرو وهبة إنه لا يرى نفسه أنه شاطر في شيء، معقبا: "هي تساهيل".


شاهد.. فرحة سائق عربة قمامة بـ 100 ألف جنيه من مدفع رمضان
 

فاز سائق عربة كارو لجمع القمامة، بجائزة 100 ألف جنيه، في برنامج مدفع رمضان، للفنان محمد رمضان، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، الموافق السابع من شهر رمضان.

كيف أوقع رامز جلال بسمة بوسيل في الفخ؟.. شاهد
 

وقعت المطربة المغربية بسمة بوسيل ضحية حلقة الليلة من برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، حيث تعرضت لمقالب رامز في أجواء من السخرية والمفاجآت.


بيرقص | فرحة رجل كبير في السن بجائزة مدفع رمضان
 

تجول الفنان محمد رمضان، مقدم برنامج مدفع رمضان، المذاع عبر قناة دي ام سي، اليوم الجمعة، في شوارع الجمهورية وأعطى جائزة 100 ألف جنيه لرجل كبير في السن.

موقف محرج على الهواء.. سيدة تغلق الهاتف في وجه محمد رمضان مرتين
 

في واقعة غير متوقعة خلال بث الحلقة السابعة من برنامج "مدفع رمضان" على قناة DMC، وجد الفنان محمد رمضان نفسه في موقف محرج عندما أقدمت إحدى السيدات على إغلاق الهاتف في وجهه مرتين متتاليتين، أثناء محاولته الاتصال بها لإعلامها بفوزها بجائزة نقدية تبلغ 200 ألف جنيه.

بسمة بوسيل تكشف عن تفاصيل طلاقها من تامر حسني في رامز إيلون مصر
 

في حلقة مليئة بالمفاجآت والمواقف الطريفة، وقعت المطربة المغربية بسمة بوسيل ضحية لمقلب "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال ويُعرض عبر شاشة قناة MBC مصر.


شيماء سيف تتعرض لموقف محرج بسبب وزنها .. شاهد
 

تعرضت الفنانة شيماء سيف لموقف محرج خلال استضافتها في برنامج «بروود كاست» الذي يقدمه الفنان حسن عسيري، حيث سقطت عن الأريكة أثناء جلوسها عليها، رغم فقدانها الكثير من الوزن.


 

أحمد الفيشاوي: فيلم ولاد رزق 3 غير موفق .. وأشارك حال تنفيذ جزء رابع
 

أكد الفنان أحمد الفيشاوي، أن عدم وجوده في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق هو وزميله أحمد داوود أثر على العمل، قائلا: "لو في جزء رابع اتعمل هنصلح الغلطة دي وأنا شايف الجزأين الأول والثاني أحلى من الثالث وكنا موفقين والثالث شعرت أنه غير موفق".


بكري يشيد بكلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية ويؤكد: مصر فخورة بقيادته
 

أشاد الإعلامي مصطفى بكري بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده اصطفاف طلبة الأكاديمية العسكرية، مثنيًا على دور السيسي في تعزيز صبر الشعب المصري وتحمله في مواجهة التحديات.
 

زِعلت لما خلص.. وزير الصحة عن مسلسل بالطو: قدم رسائل قوية ومؤثرة| فيديو
 

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن هناك شخصا يعمل معه في الوزارة وصديقا له أخبره عن مسلسل بالطو، وأن هذا العمل يتحدث عن وزارة الصحة بطريقة صعبة للغاية.

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