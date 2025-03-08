اشتعال النيران في شقة مهجورة بسوهاج.. ما السبب؟

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، نشوب حريق داخل شقة غير مأهولة بالسكان، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وقوع إصابات، فيما أسفر الحريق عن خسائر مادية محدودة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بنشوب حريق داخل شقة ملك المدعو “خليفة س. خ. ع- 44 عامًا- مزارع- ويقيم بذات الناحية”.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وأسفر الحريق عن احتراق بعض محتويات الشقة، والتي شملت غسالة وثلاجة، دون وقوع إصابات بشرية، وبسؤال مالك الشقة، أقر بمضمون الواقعة.

ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي؛ نتيجة التوصيلات العشوائية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الحادث، كما نفى وجود شبهة جنائية بالواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.