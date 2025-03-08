مات قبل سرقة التكييف بالعجوزة.. نهاية عاطل صعقته الكهرباء

لم يدرك عاطل أن نهاية حياته ستكون بسبب محاولته سرقة تكييف في العجوزة بعدما أصيب بصعق كهربائي تسبب فى مصرعه..

جاء الحادث أثناء محاولته سرقة جهاز تكييف في العجوزة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق بعد أن ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص في منطقة العجوزة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن عاطل حاول سرقة الوحدة الخارجية لجهاز تكييف، مما أسفر عن إصابته بصعق كهربائي، أنهى حياته، تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، والاستماع لأقوال لشهود العيان بمكان الواقعة.

على جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المديرة المسئولة عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية وهمية فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (المديرة المسئولة) وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الكتب والملازم التعليمية ونماذج الإمتحانات - جهاز كمبيوتر محمول "بفحصه تبين احتواؤه على أدلة تُشير إلى نشاطها غير المشروع").

وبمواجهتها اعترفت بأنها المديرة المسئولة وإرتكابها المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

