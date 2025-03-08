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مميزة فى عزومات الإفطار.. طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مميزة فى عزومات الإفطار.. طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة

طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة
طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة
أسماء عبد الحفيظ

الكنافة بالمانجا هي واحدة من ألذ الحلويات التي تجمع بين طعم الكنافة المقرمشة ونكهة المانجا اللذيذة، إضافة المانجا الطازجة تمنح هذه الحلوى مذاقًا منعشًا وحلوًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتحلية مميزة في أي مناسبة خاصة عزومات الإفطار فى رمضان.

طريقة تحضير الكنافة بالمانجا 

طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة

إليكِ طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات بسيطة وسهلة، للشيف سارة الحافظ.

المكونات لطريقة تحضير الكنافة بالمانجا 

500 جرام من الكنافة.
100 جرام من الزبدة المذابة.
2 كوب من القشطة (يفضل الطازجة).
1 كوب من عصير المانجا (يمكن استخدام العصير الطازج أو الجاهز).
2 حبة مانجا مقطعة إلى مكعبات صغيرة.
1 كوب من السكر.
فستق مجروش للتزيين (اختياري).

طريقة تحضير الكنافة بالمانجا 

طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة


تحضير الكنافة

قومي بتفكيك الكنافة جيدًا باستخدام يديكِ أو سكين.
سخني الزبدة في مقلاة، ثم أضيفي الكنافة إليها وقلبيها حتى تمتص الزبدة وتصبح ذهبية اللون.


تحضير الحشوة

في وعاء، امزجي القشطة مع عصير المانجا والسكر حتى تذوب المكونات بشكل جيد ويصبح الخليط ناعمًا.
أضيفي قطع المانجا إلى الخليط وقلبيها برفق.


تجميع الكنافة

في صينية فرن، ضعي نصف كمية الكنافة المحمصة في القاع واضغطي عليها برفق.
اسكبي خليط القشطة والمانجا على طبقة الكنافة.
غطي الخليط ببقية الكنافة المحمصة.
 

الخبز

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية.
أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصبح الكنافة ذهبية اللون.

 التزيين (اختياري)

بعد خروج الكنافة من الفرن، زينيها بالفستق المجروش حسب الرغبة، ثم قدميها.
تمتعي بمذاق الكنافة بالمانجا اللذيذ والمنعش.

فوائد الكنافة بالمانجا

الكنافة بالمانجا تجمع بين المكونات الصحية والمغذية التي توفر بعض الفوائد لجسمك. رغم أنها تعتبر حلوى لذيذة، إلا أنها تحمل بعض الفوائد الصحية بفضل المكونات التي تحتوي عليها. إليكِ أبرز الفوائد:

المانجا مصدر غني بالفيتامينات

المانجا تحتوي على فيتامين C بشكل كبير، مما يعزز جهاز المناعة ويحارب الالتهابات.
كما تحتوي على فيتامين A الذي يعزز صحة البشرة ويحافظ على صحة العين.
القشطة مصدر جيد للكالسيوم والبروتين:

القشطة تحتوي على نسبة من البروتينات والكالسيوم، مما يساعد في دعم صحة العظام وتقوية العضلات.


الزبدة تمد الجسم بالطاقة

الزبدة تحتوي على الدهون الصحية التي تمد الجسم بالطاقة وتساهم في امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل فيتامين A وD.


الكنافة تمنحك طاقة سريعة

الكنافة تحتوي على الكربوهيدرات التي توفر للجسم طاقة سريعة وسهلة الهضم، مما يجعلها مثالية للحصول على طاقة فورية.


الألياف في الكنافة

الكنافة تحتوي على بعض الألياف التي تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتنظيم حركة الأمعاء.


مضادات الأكسدة في المانجا

المانجا تحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الكاروتينات التي تحارب الجذور الحرة في الجسم وتقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.


تحسين الهضم

المانجا تحتوي على إنزيمات تساعد في هضم الطعام بشكل أفضل، ما يساهم في تحسين عملية الهضم بشكل عام.

الكنافة الكنافة بالمانجا المكونات لطريقة تحضير الكنافة بالمانجا طريقة تحضير الكنافة بالمانجا

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طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة
طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة
طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة

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