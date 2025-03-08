كريستيانو رونالدو يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف ضمن صفوف نادي النصر، في تعزيز صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للموسم الحالي، بعدما سجل هدفًا في مباراة فريقه ضد الشباب أمس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2. جاء هذا الهدف ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري السعودي، ليرفع رصيد رونالدو إلى 18 هدفًا، متصدرًا بذلك قائمة الهدافين.

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي:

يأتي ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد مباريات الجولة 24 على النحو التالي:

كريستيانو رونالدو (النصر) – 18 هدفًا.

إيفان توني (الأهلي) – 16 هدفًا.

كريم بنزيما (الاتحاد) – 16 هدفًا.

ماركوس ليوناردو (الهلال) – 16 هدفًا.

جوليان كينونيس (القادسية) – 15 هدفًا.

عبد الرزاق حمد الله (الشباب) – 14 هدفًا.

ألكسندر ميتروفيتش (الهلال) – 13 هدفًا.

ميزياني ماوليدا (الخلود) – 12 هدفًا.

موسى بارو (التعاون) – 12 هدفًا.

جورج كيفين نكودو (ضمك) – 11 هدفًا.

أوباميانج (القادسية) – 11 هدفًا.

جيورجينهو فاينالدوم (الاتفاق) – 10 أهداف.

حسام عوار (الاتحاد) – 10 أهداف.

ستيفن بيرجوين (الاتحاد) – 10 أهداف.

عبدالله آل سالم (الخليج) – 10 أهداف.

يُظهر رونالدو تفوقًا ملحوظًا في صدارة الهدافين برصيد 18 هدفًا، متفوقًا على أقرب منافسيه بفارق هدفين.

تشهد القائمة تنافسًا شديدًا بين اللاعبين في المراكز من الثاني إلى الخامس، حيث يتساوى كل من إيفان توني وكريم بنزيما وماركوس ليوناردو برصيد 16 هدفًا.