أنشطة وبرامج وفعاليات رمضانية متنوعة بمراكز الشباب بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية تنمية قدرات ومهارات النشء، وزيادة الوعي بضرورة ممارسة الرياضة لزيادة معدلات اللياقة البدنية والقدرات العقلية ، وذلك من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات التي ترسخ مبدأ بداية جديدة لبناء الإنسان.

مشيرا إلى الدور الفاعل لمراكز الشباب فى تفعيل المبادرات والفعاليات الرياضية بهدف نشر روح المنافسة الشريفة بين الشباب، وخلق أجواء الود والتآخي بين مختلف الفئات العمرية.

وأوضح اللواء كدوانى ان للشباب نصيبا كبيرا فى الأنشطة والبرامج والفعاليات الرياضية المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بتنفيذ خطة تشمل 17 فعالية، منها الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة المنيا، وتنظيم ندوات عن فضائل الشهر الكريم، إلى جانب دورات في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومسابقات لحفظ القرآن الكريم، ورحلات، ومهرجان رياضي، بالإضافة إلى مسابقات للمعلومات العامة ولقاءات توعوية، يتم تنفيذها في جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ أن الخطة تتضمن أيضاً 29 برنامجًا رمضانيا، يتنوع بين ورش عمل للإنشاد الديني والابتهالات، وأمسيات رمضانية عن ليلة القدر، وندوات دينية حول فضائل رمضان، وملتقيات برلمانية للتثقيف السياسي، بالإضافة إلى البرامج القومية، مثل “أبناؤنا مستقبلنا”، و”قيمنا من تراثنا”، و”الهوايات الإنتاجية”، إلى جانب ورش عمل في فنون الخزف والمكرمية، والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والمشروع القومي للياقة البدنية. كما تتضمن الفعاليات مهرجان “رمضان أحلى مع المنيا” (الخيمة الرمضانية)، ومراكز تدريب لذوي القدرات والهمم، ودوري الأندية والأحياء الشعبية، فضلًا عن مراكز تدريب للأيتام والرواد.