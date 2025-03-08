قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: لا تعارض بين العقل والنقل .. ولله في خلقه رسولين
تغيير موعد مباراة الزمالك وسموحة بكأس مصر
اتحاد الكرة يعلن تغيير موعد مباراة الزمالك في الكأس بسبب القمة
دعاء قبل الإفطار لهداية الأبناء.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق
أسعارها قليلة و 50%؜ مكونات محلية … تفاصيل شراء سيارات شركة النصر
الجيش التركي يقصف محيط سد تشرين شمال سوريا
الصليب الأحمر في سوريا يطالب بوصول "آمن" للمسعفين لمناطق الاشتباكات
بعد أشهر من التأجيل.. ناسا: عودة رواد الفضاء العالقين في المحطة الدولية
خبير: القمة العربية الطارئة غيرت وجه النقاشات للخطط المستقبلية بالشرق الأوسط
هتف "الحرية لفلسطين".. رجل يتسلق برج "بيغ بن" وسط لندن ويرفع العلم الفلسطيني
"التاء المربوطة... سر قوتك".. القومي للمرأة يحتفل بالسيدات في المطار| صور
اليوم العالمي للمرأة.. قصص كفاح لا تنتهي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أنشطة وبرامج وفعاليات رمضانية متنوعة بمراكز الشباب بالمنيا

دورات رياضية في رمضان
دورات رياضية في رمضان
ايمن رياض

 أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية تنمية قدرات ومهارات النشء، وزيادة الوعي بضرورة ممارسة الرياضة لزيادة معدلات اللياقة البدنية والقدرات العقلية ، وذلك من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات التي ترسخ مبدأ بداية جديدة لبناء الإنسان.

مشيرا إلى الدور الفاعل لمراكز الشباب فى تفعيل المبادرات والفعاليات الرياضية بهدف نشر روح المنافسة الشريفة بين الشباب، وخلق أجواء الود والتآخي بين مختلف الفئات العمرية.

وأوضح اللواء كدوانى ان للشباب نصيبا كبيرا فى الأنشطة والبرامج والفعاليات الرياضية المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بتنفيذ خطة تشمل 17 فعالية، منها الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة المنيا، وتنظيم ندوات عن فضائل الشهر الكريم، إلى جانب دورات في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومسابقات لحفظ القرآن الكريم، ورحلات، ومهرجان رياضي، بالإضافة إلى مسابقات للمعلومات العامة ولقاءات توعوية، يتم تنفيذها في جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

 وأضاف المحافظ أن الخطة تتضمن أيضاً  29 برنامجًا رمضانيا، يتنوع بين ورش عمل للإنشاد الديني والابتهالات، وأمسيات رمضانية عن ليلة القدر، وندوات دينية حول فضائل رمضان، وملتقيات برلمانية للتثقيف السياسي، بالإضافة إلى البرامج القومية، مثل “أبناؤنا مستقبلنا”، و”قيمنا من تراثنا”، و”الهوايات الإنتاجية”، إلى جانب ورش عمل في فنون الخزف والمكرمية، والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والمشروع القومي للياقة البدنية. كما تتضمن الفعاليات مهرجان “رمضان أحلى مع المنيا” (الخيمة الرمضانية)، ومراكز تدريب لذوي القدرات والهمم، ودوري الأندية والأحياء الشعبية، فضلًا عن مراكز تدريب للأيتام والرواد.

المنيا محافظ المنيا أنشطة رياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف في الدولة بشأن مرتبات شهر مارس 2025

مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الدولة بشأن مرتبات شهر مارس 2025

إزالة شعر الوجه أثناء الصيام

هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان يبطل صيام المرأة؟

قبل العيد ولا بعده؟.. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025

قبل العيد ولا بعده؟.. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 رسميًا

حالة الطقس

انقلاب مفاجئ.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

مسلسلات رمضان 2025

العوضي يتصدر والرداد الأخير.. ترتيب نسب مشاهدة مسلسلات رمضان بدول الخليج

نام بعد الفجر في رمضان

ماذا يحدث لمن نام بعد الفجر في رمضان؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

ابراهيم عيسى

أزهري يبكي بسبب إبراهيم عيسى.. شاهد السبب

الليمون

بعد ارتفاع سعر الكيلو .. متى تنخفض أسعار الليمون فى مصر؟

ترشيحاتنا

هاتف آيفون القابل للطي

بسعر باهظ .. تسريبات تكشف موعد إطلاق آيفون القابل للطي

Xiaomi 15 Ultra

مواصفات عالية وأسعار اصلاح تصدمك.. هل يستحق هاتف شاومي 15 ألترا الشراء؟

أبل

الجيل الجديد من Mac Studio .. هل فقدت شريحة أبل فائقة الأداء تفوقها؟

بالصور

منافسة تسلا وإكسبنج.. سيارة جديدة من هوندا بمدى 400 ميل وقوة 470 حصان

هوندا S7
هوندا S7
هوندا S7

طريقة عمل السوبيا بالرمان فى البيت

السوبيا
السوبيا
السوبيا

المطبخ العربي.. طريقة تحضير الكنافة بـ المانجا خطوة بخطوة

طريقة تحضير الكنافة بالمانجا
طريقة تحضير الكنافة بالمانجا
طريقة تحضير الكنافة بالمانجا

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالشرقية ينظم ندوات توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

سيارات

أسعارها قليلة و 50%؜ مكونات محلية … تفاصيل شراء سيارات شركة النصر

حسين فهمي وزوجاته السابقين

بعد 39 سنة.. حسين فهمي يكشف سر انفصاله عن ميرفت أمين وعدم العمل معاها

ياسمين صبرى

الجمهور علق عليه.. ياسمين صبري تتصدر التريند بسبب مسلسل الأميرة

إيناس عز الدين

مش هقول بشكل مباشر.. حقيقة زواج والدة إيناس عز الدين بخطيبها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: يوم المرأة العالمي.. تاريخ وطموحات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دراما الحرب بالوكالة في أوكرانيا

المزيد