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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة البحر الأحمر تعلن جدول القوافل العلاجية المجانية خلال مارس

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، بقيادة الدكتور إسماعيل العربي، عن خارطة القوافل العلاجية المجانية التي ستجوب مختلف مدن المحافظة خلال شهر مارس الجاري، بهدف تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة.

مواعيد وأماكن القوافل العلاجية

وفقًا للجدول المعلن، تنطلق أولى القوافل العلاجية المجانية من وحدة الأمل الصحية بمدينة رأس غارب يوم 13 مارس، وتستمر في تقديم خدماتها الطبية بمختلف المناطق حتى 20 مارس، حيث تختتم أعمالها في وحدة أم الحويطات الصحية بمدينة سفاجا.

تخصصات طبية وأدوية مجانية

تضم القوافل العلاجية كافة التخصصات الطبية، إلى جانب توفير معمل تحاليل وأشعة، إضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين دون أي أعباء مالية.

استمرار جهود تحسين الخدمات الصحية

أكد الدكتور إسماعيل العربي أن هذه القوافل تأتي ضمن جهود وزارة الصحة لتقديم خدمات علاجية متميزة للمواطنين، لاسيما في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات الطبية، مشيرًا إلى أن المديرية تواصل العمل على توفير المزيد من الخدمات الصحية المجانية لضمان وصول الرعاية الطبية لكافة أبناء المحافظة.

الغردقة مديرية الصحة محافظة البحر الاحمر القوافل العلاجية المحافظ البحر الاحمر

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