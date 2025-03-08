قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغيير موعد مباراة الزمالك وسموحة بكأس مصر
مفتي الجمهورية: لا تعارض بين العقل والنقل .. ولله في خلقه رسولين
اتحاد الكرة يعلن تغيير موعد مباراة الزمالك في الكأس بسبب القمة
دعاء قبل الإفطار لهداية الأبناء.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق
أسعارها قليلة و 50%؜ مكونات محلية … تفاصيل شراء سيارات شركة النصر
الجيش التركي يقصف محيط سد تشرين شمال سوريا
الصليب الأحمر في سوريا يطالب بوصول "آمن" للمسعفين لمناطق الاشتباكات
بعد أشهر من التأجيل.. ناسا: عودة رواد الفضاء العالقين في المحطة الدولية
خبير: القمة العربية الطارئة غيرت وجه النقاشات للخطط المستقبلية بالشرق الأوسط
هتف "الحرية لفلسطين".. رجل يتسلق برج "بيغ بن" وسط لندن ويرفع العلم الفلسطيني
"التاء المربوطة... سر قوتك".. القومي للمرأة يحتفل بالسيدات في المطار| صور
اليوم العالمي للمرأة.. قصص كفاح لا تنتهي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فحص طبي يحسم موقف لاعب الزمالك من القمة

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يخضع محمود جهاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحص طبي خلال الساعات المقبلة، لحسم موقفه النهائي من المشاركة أمام الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وتعرض محمود جهاد للإصابة في العضلة الخلفية، وهو ما تسبب في غيابه عن مباريات الزمالك خلال الفترة الماضية، ويسعى الجهاز الفني لاستعادة لاعب الوسط قبل مواجهة القمة المقبلة، ومن المتوقع أن تشهد قائمة الفارس الأبيض تواجد اللاعب.

الزمالك ومودرن سبورت

وانتهت مباراة الزمالك ومودرن سبورت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، في الوقت الإضافي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1،  ليتأهل إلى دور الـ 8 لملاقاة سموحة،  يوم الجمعة المقبلة، في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب القاهرة الدولي.

ويدخل فريق الزمالك مباراة القمة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

تعليمات بيسيرو

ويسعي بيسيرو للفوز في القمة، من أجل مواصلة طريق الانتصارات، ووضع برنامج تدريب خاص للاعبين، استعدادا للمواجهة المرتقبة، كما استقر على النقاط السلبية التي يحاول تصحيحها قبل مواجهة الأهلي.

وأكد بيسيرو للاعبين أن مباراة الأهلي ستكون فارقة في مشوار الفريق ببطولة الدوري، والموسم الكروي بشكل عام، ولا بديل عن الفوز لمواصلة المنافسة على المسابقة المحلية.

وتنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك والأهلى فى دوري نايل، من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.

ورصد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، مكافأة خاصة للاعبي الفريق في حال الفوز على الأهلي، خلال القمة المقبلة، وهو ما منح اللاعبين دفعة معنوية قبل اللقاء المرتقب.

الزمالك الدوري مودرن سبورت الأهلي إنبي ناصر منسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف في الدولة بشأن مرتبات شهر مارس 2025

مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الدولة بشأن مرتبات شهر مارس 2025

إزالة شعر الوجه أثناء الصيام

هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان يبطل صيام المرأة؟

قبل العيد ولا بعده؟.. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025

قبل العيد ولا بعده؟.. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 رسميًا

حالة الطقس

انقلاب مفاجئ.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

مسلسلات رمضان 2025

العوضي يتصدر والرداد الأخير.. ترتيب نسب مشاهدة مسلسلات رمضان بدول الخليج

نام بعد الفجر في رمضان

ماذا يحدث لمن نام بعد الفجر في رمضان؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

ابراهيم عيسى

أزهري يبكي بسبب إبراهيم عيسى.. شاهد السبب

الليمون

بعد ارتفاع سعر الكيلو .. متى تنخفض أسعار الليمون فى مصر؟

ترشيحاتنا

الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي، الأهلي

سلة الأهلي يواجه الصيد في دوري السوبر اليوم

الزمالك

فحص طبي يحسم موقف لاعب الزمالك من القمة

رابطة الأندية

أحمد دياب يكشف تفاصيل قرعة الدور الثاني من الدوري

بالصور

منافسة تسلا وإكسبنج.. سيارة جديدة من هوندا بمدى 400 ميل وقوة 470 حصان

هوندا S7
هوندا S7
هوندا S7

طريقة عمل السوبيا بالرمان فى البيت

السوبيا
السوبيا
السوبيا

المطبخ العربي.. طريقة تحضير الكنافة بـ المانجا خطوة بخطوة

طريقة تحضير الكنافة بالمانجا
طريقة تحضير الكنافة بالمانجا
طريقة تحضير الكنافة بالمانجا

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالشرقية ينظم ندوات توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

سيارات

أسعارها قليلة و 50%؜ مكونات محلية … تفاصيل شراء سيارات شركة النصر

حسين فهمي وزوجاته السابقين

بعد 39 سنة.. حسين فهمي يكشف سر انفصاله عن ميرفت أمين وعدم العمل معاها

ياسمين صبرى

الجمهور علق عليه.. ياسمين صبري تتصدر التريند بسبب مسلسل الأميرة

إيناس عز الدين

مش هقول بشكل مباشر.. حقيقة زواج والدة إيناس عز الدين بخطيبها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: يوم المرأة العالمي.. تاريخ وطموحات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دراما الحرب بالوكالة في أوكرانيا

المزيد