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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سلة الأهلي يواجه الصيد في دوري السوبر اليوم

الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي، الأهلي
الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي، الأهلي
عبدالحكيم أبوعلم

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم أمام نظيره الصيد ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.
تنطلق المباراة في التاسعة مساءً على صالة نادي الصيد ويسعي سيدات سلة الأهلي لتقديم عرض قوي والظهور بشكل مميز لمواصلة الانتصارات في البطولة. 
وحرص طارق خيري، المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، على عقد جلسة مع لاعبات الفريق، للتأكيد على العديد من الجوانب الخططية والاستعداد لمباراة اليوم بشكل قوي.
وكان سيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة علي فريق سموحة بنتيجة 69-52 ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.‎
أقيمت المباراة على صالة نادي سموحة وقتها بالإسكندرية، وقدم خلالها الفريق أداءً مميزًا وقويًّا بقيادة طارق خيري المدير الفني للفريق، ونجح «سيدات الأهلي» في حسم المباراة بنتيجة 69-52.

كرة السلة النادي الأهلي الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بطولة دوري السوبر نادي الصيد

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