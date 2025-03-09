الأهلي يُحفز لاعبيه قبل قمة الزمالك: مكافآت مالية أو عقوبات مغلظة

شارك أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق منشورًا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب أحمد حسن : "خاص.. محمد رمضان عقد جلسة مع لاعبي الأهلي في مران اليوم وأبلغهم بوجود مكافآت مالية حال الفوز بالقمة أو عقوبات مالية مغلظة حال التعادل أو الهزيمة".

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته الجماعية مساء أمس السبت استعدادًا لمواجهة الزمالك الثلاثاء القادم في الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الاهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

دول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري

وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتي نهاية النسخة الحالية.

وجاءت مباريات الأهلي على النحو التالي:

الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس ٩.٣٠ مساء

الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء

الأهلي وبتروجيت الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء

الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء

الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء

الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو ٤ مساء

الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء

الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا