رد مسؤولي الأهلي الليبي على أنباء تهديد مؤمن سليمان

أكد مسؤولو نادي الأهلي الليبي أن المدرب مؤمن سليمان يقيم في بنغازي، وهي منطقة تخضع لسيطرة الجيش الوطني الليبي، ولا توجد أي خروقات أمنية تهدد سلامته.

وأوضحوا أن المدينة تنعم بالاستقرار، ولا صحة لما يتم تداوله بشأن تعرضه لأي تهديد مباشر.

رد فعل الجماهير أمر طبيعي في كرة القدم

أشار المسؤولون إلى أن غضب الجماهير من نتائج الفريق أمر معتاد في كرة القدم، خاصة في الأندية الجماهيرية الكبيرة. وذكروا أن تعليقات المشجعين الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعني تهديدًا مباشرًا، بل هي ردود فعل طبيعية تحدث في مختلف دول العالم عندما لا تكون النتائج مرضية.

احترام وتقدير لمؤمن سليمان

أكد مسؤولو النادي أن المدرب مؤمن سليمان حظي بكل الاحترام والتقدير خلال فترة وجوده في بنغازي، معبرين عن أسفهم لنشره مثل هذه الأخبار التي وصفوها بغير الدقيقة. وشددوا على أن النادي لم يتعامل معه إلا بكل ود واحترام منذ تعاقده معه.

تدعيم الفريق رغم تراجع النتائج

أوضح النادي أنه قام بتدعيم الفريق بأفضل العناصر، من بينهم هداف الدوري التونسي وعدد من اللاعبين المميزين، وذلك من أجل تحسين الأداء والنتائج. ورغم هذه التعاقدات، لم يحقق الفريق النتائج المرجوة، مما أدى إلى غضب الجماهير وتصاعد المطالبات بإقالة المدير الفني.

الاستقرار الأمني في ليبيا

اختتم مسؤولو الأهلي الليبي حديثهم بالتأكيد على أن ليبيا تعيش واحدة من أفضل فتراتها الأمنية، حيث يسود الاستقرار في مختلف المدن، مشددين على أن الجميع ينعم بالأمن داخل الحدود الليبية، مما يجعل الحديث عن تهديدات أمنية للمدرب أمرًا غير دقيق.