ريال مدريد يواجه رايو فاليكانو في الدوري الإسباني اليوم

يستضيف ريال مدريد نظيره رايو فاليكانو اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث يسعى الملكي لمواصلة صدارته والمنافسة بقوة على اللقب.

وسيشهد اللقاء عودة جود بيلينجهام للمشاركة مع ريال مدريد، بعد غيابه عن المباراة السابقة بسبب الإيقاف، إثر تلقيه بطاقة حمراء أمام أوساسونا. ومن المتوقع أن يكون بيلينجهام أحد العناصر الأساسية في خط وسط الفريق، لدوره الكبير في صناعة اللعب وتسجيل الأهداف.

وأكد المدرب كارلو أنشيلوتي جاهزية لاعب الوسط فيدي فالفيردي للمباراة، بعدما تعافى من الإصابة التي أبعدته عن الفريق مؤخرًا. ويُعد فالفيردي من الركائز المهمة في وسط الميدان، بفضل قدراته الدفاعية والهجومية التي تمنح الفريق توازنًا كبيرًا.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

يدخل ريال مدريد المباراة بتشكيلة قوية، تضم مزيجًا من الخبرة والشباب، حيث من المتوقع أن يبدأ الفريق بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، راؤول أسينسيو، ديفيد ألابا، فران جارسيا.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتعزيز موقعه في صدارة الترتيب أو تقليص الفارق مع منافسيه. بينما يأمل رايو فاليكانو في تحقيق مفاجأة أمام العملاق المدريدي، والخروج بنتيجة إيجابية تدعم موقفه في جدول الدوري.