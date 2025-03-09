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أحمد موسى: أشجع الأهلي منذ 55 عامًا.. الإدارات تتغير ويبقى الكيان شامخًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد موسى: أشجع الأهلي منذ 55 عامًا.. الإدارات تتغير ويبقى الكيان شامخًا

أحمد موسى
أحمد موسى
أحمد النشوقي

أكد الإعلامي أحمد موسى أنه يشجع النادي الأهلي منذ 55 عامًا، مشيرًا إلى أن الأهلي كيان عريق لا يتأثر بتغير الإدارات.

 وأوضح موسى أن بعض قرارات الإدارة قد تثير الغضب، لكن ذلك لا يعني التوقف عن دعم الفريق، لأن الإدارات تأتي وتذهب، بينما يبقى الأهلي مؤسسة كبيرة راسخة.

وعلّق الإعلامي أحمد موسى على تتويج فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بعد فوزه على الغريم التقليدي الزمالك في المباراة النهائية.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "مبروووك يا أهلي ولكل جمهورك السوبر المصري للكرة الطائرة للرجال.. النسر يحلق ويفوز ٢/٣ بعد ماراثون طويل وشوط خامس مثير.. فرحة روعة.. شكرًا للأبطال."

ورد موسى على تعليق أحد متابعيه ومشجعي الأهلي قائلًا: “بشجع الأهلي منذ 55 سنة، والأهلي مؤسسة كبيرة قد نغضب من الإدارة بسبب قرار أو تصرف، لكن هذا لا يعني عدم التشجيع، لأن الإدارات تتغير ويظل الأهلي الكيان الكبير.. رمضان كريم عليك”.

طائرة الأهلي بطلًا للسوبر المصري

وكان قد تُوج فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد فوزه المثير على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية، التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

شهدت المواجهة منافسة قوية، حيث تمكن الزمالك من حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-22، قبل أن يعود الأهلي بقوة ويفوز بالشوط الثاني بنتيجة 28-26، ثم يواصل تقدمه بالفوز في الشوط الثالث 25-22. ولم يستسلم الزمالك، إذ نجح في خطف الشوط الرابع بنتيجة 25-23، ليتم اللجوء إلى الشوط الخامس والفاصل، الذي نجح الأهلي في حسمه لصالحه بنتيجة 17-15، ليحصد لقب البطولة عن جدارة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائي بعد انتصاره على بتروجت بثلاثة أشواط دون رد في نصف النهائي، بينما تأهل الزمالك بعد فوزه على سبورتنج بنفس النتيجة.

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