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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

والد الشهيد خالد مغربي دبابة: ابني طلب الشهادة ونالها

الشهيد خالد مغربي دبابة
الشهيد خالد مغربي دبابة
إسراء صبري

تحدث محمد كمال مغربي، والد الشهيد خالد مغربي، الشهير بـ "دبابة"، عن ابنه الشهيد، وقصة استشهاده ودفاعه عن الوطن والتضحية بروحه، قائلا: "ابني طلب الشهادة ونالها".

وأضاف محمد كمال مغربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى: “ابني كان طالب الشهادة من أول ما ذهب للخدمة في سيناء، فهو كان يرغب في التضحية بروحه من أجل وطنه وحماية أرضه”.

وتابع: "خالد كان بطلا ومقاتلا وشجاعا، وكان يرغب في الشهادة دائما"، واستطرد: "خالد كان يخوض حربا شرسة ضد الإرهاب وقدم روحه فداءً للوطن وأرضه".

وأكمل: "خالد كان شخصا قريبا من الجميع، وكان يبذل كل جهده في جميع العمليات التي كان يقوم بها، وفي النهاية تمكنا من الانتصار على الإرهاب وحماية أرضنا بروح أبنائنا".

تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق عبد المنعم رياض، تحتفي مصر في الـ 9 مارس من كل عام بـ "يوم الشهيد" ، والذي ضرب أروع الأمثلة في الفداء والتضحية من أجل أن يظل اسم الوطن يرفرف عاليا.

وقدم القانون مزايا وتسهيلات عديدة لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل رفعة الوطن، فداءً لترابه وحفاظًا على كرامته وأمنه، وتأكيدًا على حبهم له وتضحيتهم من أجله.

سيناء الإرهاب يوم الشهيد الشهيد خالد مغربي

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