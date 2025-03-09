قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرزها مؤسسة «أبو العينين».. الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لجهود التحالف الوطني والعمل الأهلي
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وتطوير أداء الاقتصاد
وزير العمل: 3 % حد أدنى لزيادة العلاوة السنوية وتٌرفع بحسب طبيعة كل منشأة
لماذا تم اختيار الفريق عبدالمنعم رياض رمزًا ليوم الشهيد؟
الدفاع السورية: بدأنا تنفيذ المرحلة الثانية من العملية العسكرية فى منطقة الساحل
موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 رمضان
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها
نواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%
محمد صلاح يتصدر قائمة مميزة في دوريات أوروبا.. وتواجد مرموش
زيلنسكي: روسيا هاجمتنا هذا الأسبوع بـ 1200 قنبلة و870 مسيرة و80 صاروخًا
تصعيد في دونيتسك وتوتر في مجموعة السبع.. واشنطن تُخفف لهجتها ضد موسكو
في ذكرى يوم الشهيد.. ماذا تقدم القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. ختام بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية الجديدة

منافسات السلاح
منافسات السلاح
عمرو الحلواني

انطلقت صباح اليوم الأحد منافسات الفرق في بطولة كأس العالم لسلاح الشيش، والتي يستضيفها نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 6 وحتى 9 مارس الجاري.

وستشهد منافسات الفرق مشاركة 24 منتخبًا في منافسات الرجال و22 منتخبًا في منافسات السيدات من مختلف أنحاء العالم.

وتأهل منتخب مصر للسيدات إلى دور الـ16 بعد فوزه صباح اليوم على منتخب كولومبيا بنتيجة 45-26 في دور الـ32، ليضرب موعدًا مع منتخب فرنسا فيما يواجه منتخب مصر للرجال نظيره الألماني في دور الـ16، بعدما تفوق الألمان على منتخب السويد في الدور الأول.

ويمثل منتخب الرجال في البطولة كل من محمد حمزة، عبد الرحمن طلبة، يحيى ماضي، وسهيل نوار، بينما يضم منتخب السيدات جنى أبو غنيم، جنى إيهاب، لوجين خالد، ولارا محمد.

وكانت منافسات الفردي قد اختُتمت أمس، وشهدت البطولة تتويج الإيطالي جيولام بيانكي بذهبية منافسات الرجال، بينما حصدت الكندية إليناور هارفي ذهبية السيدات.

كما شهدت المنافسات تألق المصري عبد الرحمن طلبة، الذي أنهى مشواره في البطولة بالمركز الـ11 بعد أداء مميز، حيث تمكن من الفوز على بطل المجر والسنغافوري جوان كانج قبل أن يتوقف مشواره في ثمن النهائي أمام الإيطالي توماسو ماريني، المصنف الثالث عالميًا.

ويشارك في البطولة 46 دولة مختلفة يمثلهم 428 لاعبًا ولاعبة حتى الآن بواقع 242 لاعبًا في منافسات فردي الرجال و186 لاعبة في منافسات فردي السيدات، كما تشهد البطولة مشاركة 26 منتخباً في منافسات فرق الرجال و22 منتخباً في فرق السيدات.

وجاءت الدول المشاركة على النحو التالي: مصر – البلد المحايد – الأرجنتين – النمسا – البرازيل – كندا – الصين – كولومبيا – كرواتيا – إسبانيا – فرنسا – بريطانيا – ألمانيا – اليونان – هونج كونج – المجر – الهند – إيطاليا – اليابان – كوريا – لوكسمبورج – موريشيوس – الفلبين – بولندا – رومانيا – سنغافورة – سلوفاكيا – السويد – تايبيه الصينيه – تونس – تركيا – أوكرانيا – أمريكا – فنزويلا – الجزائر – أنجولا - بلجيكا – البحرين – التشيك – المكسيك – نيوزيلاندا – بيرو – قطر – سويسرا - أوزبكستان - هولندا.

منتخب السلاح منافسات السلاح صلاح الشيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد الأحد أم الإثنين؟.. مفاجأة بشان عدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

العيد الأحد أم الإثنين؟.. مفاجأة بشان عدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد 9-3-2025

الزمالك

5 غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل مواجهة الأهلي

هل صلاة الفجر غير صلاة الصبح

هل صلاة الفجر غير صلاة الصبح ؟.. الإفتاء توضح

أحمد سيد زيزو

ناقد رياضي: والد زيزو وافق على عرض الأهلي وبانتظار التنفيذ

الإفراج عن سعد الصغير من محبسه خلال ساعات

الإفراج عن سعد الصغير من محبسه خلال ساعات

محمد الشيبي

محمد الشيبي يحسم الجدل بشأن مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية

سعر الذهب

آخر تحديث لأغلى جرام ذهب اليوم الأحد 9-3-2025

ترشيحاتنا

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يوضح الدلالات اللغوية والشرعية لاسم الله «المقيت»

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: استحضروا رسول الله في قلوبكم وراجعوا أمامه نياتكم في أفعال الخير

ملتقى الأزهر

ملتقى باب الريان بالأزهر يناقش حرمة إنهاء حياة الإنسان وتحذير القرآن من خطورته

بالصور

أفضل سحور 10 رمضان.. اقتصادي وغير مكلف

سحور
سحور
سحور

وكيل منطقة الشرقية الأزهرية يتابع انطلاق تدريبات معلمي التربية الفنية

تدريب المعلمين
تدريب المعلمين
تدريب المعلمين

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

القوات المسلحة تنظم معرضاً فنياً ومهرجاناً رياضياً بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضاً فنياً ومهرجاناً رياضياً بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضاً فنياً ومهرجاناً رياضياً بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

فطارك عندنا .. طاجن فريك بالكبد والقوانص وشوربة الذرة

فطار رمضان
فطار رمضان
فطار رمضان

فيديو

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة إخلاء دور أيتام بالإسكندرية

احمد الفيشاوي

أبويا محدش يستحمله.. أحمد الفيشاوي يروي تفاصيل خاصة عن حياته

رنا رئيس

بتخاف من الحسد ونفسها تتجوز واحد يضحكها.. أسرار في حياة رنا رئيس

رنا سماحة

«مابيصرفش على ابنه».. رنا سماحة تكشف سبب انفصالها عن زوجها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: يوم المرأة العالمي.. تاريخ وطموحات

المزيد