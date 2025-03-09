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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أوسكار رويز يجتمع بحكام الساحة ويكشف خطته لمعالجة الأخطاء

أوسكار
أوسكار
عمرو الحلواني

عقد أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعا مع حكام الساحة بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وتحدث رويز إلى الحكام خلال الاجتماع، وأكد على أن الفترة المقبلة شديدة الأهمية نظرا لانطلاق مرحلة الحسم في مسابقة دورى القسم الأول سواء لتحديد بطل المسابقة أو للمنافسة على النجاة من الهبوط إلى الدرجة الأدنى، كما ناقش مع الحكام بعض الحالات والقرارات التي تم اتخاذها في المباريات الأخيرة وأهمها حالات لمسة اليد وركلات الجزاء البطاقات الحمراء وشدد على ضرورة توحيد القرارات خلال المباريات المقبلة.

وحذر رويز الحكام من الوقوع في أخطاء خلال المباريات المقبلة مشددا على ضرورة التركيز لاتخاذ القرارات الصحيحة كما سيكون هناك اعداد للحكام قبل المباريات من خلال الاجتماع بهم قبل المباراة بـ24 ساعة سواء في الملعب أو داخل غرفة الاجتماعات وسيتم تصحيح الأخطاء بشكل فردى.

وطالب رويز بتقليل المدة التي يستغرقها الحكام لمراجعة اللعبات الجدلية مع حكام تقنية الفيديو، مؤكدا  على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الحكام خلال المرحلة المقبلة، كما كشف عن تنظيم اجتماعات مستمرة خلال الأيام المقبلة مع الحكام المساعدين وحكام تقنية الفيديو والمحكمات وحكام القسم الثانى.

أوضح رئيس لجنة الحكام أنه سيجوب المحافظات خلال الفترة المقبلة لمتابعة حكام الدرجتين الثانية والثالثة ، واختيار المميزين منهم لمنحه الفرصة لافتا إلى أنه يبحث دائما عن الأفضل وهو هدفه من تولى المهمة في مصر حيث يهدف لتطوير مستوى الحكام.

اتحاد الكرة لجنة الحكام أوسكار

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