قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مراجعة الأصناف ولجنة للتحقيق.. مطالب برلمانية عاجلة لإنقاذ زراعة القطن
سوريا.. الشيباني يعلن محاسبة كل من تورط في زعزعة الأمن غربي البلاد
القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلى فى أجواء القنيطرة بسوريا
حسام موافي يحذر مرضى الكلى من انخفاض ضغط الدم.. فيديو
موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2025 وطريقة الاستعلام
فريق كامل .. غيابات بالجملة تضرب الأهلي في قمة الزمالك
لخدمة فريق معين.. كمال درويش ينتقد قرعة الدوري
مفتي الجمهورية: الزوجة ليست مجبرة على مساعدة الزوج في مصروفات المنزل
فتاة: بحب الرسم و في ناس بتقول إنه حرام هل عليا ذنب؟.. علي جمعة يجيب
قرار مفاجئ من كولر بشان حارس مرمي الأهلي أمام الزمالك
دفاع النواب: يوم الشهيد خالد بتاريخ الوطن ومحفور بوجدان المصريين
مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل الرسمي لقمة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
القسم الرياضي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي مانشستر يونايتد وآرسنال، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، اليوم، في إطار الجولة 28 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب “أولد ترافورد”، مباراة مانشستر يونايتد أمام آرسنال في السادسة والنصف مساءً.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - فيكتور لينديلوف - ليني يورو

خط الوسط: ديوجو دالوت - نصير مزراوي - برونو فيرنانديز - كاسيميرو

خط الهجوم: كريستيان إريكسن - جوشوا زيركزي - أليخاندرو جارناتشو

فيما جاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: ريكاردو كالافيوري - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - يوريان تيمبر

خط الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد

خط الهجوم: إيثان نوانيري - ميكل ميرينو - لياندرو تروسارد

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يحل فريق آرسنال، مساء اليوم الأحد، ضيفًا على خصمه مانشستر يونايتد وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، موسم 2024/25.

ويحتل آرسنال حاليًا المركز الثاني، برصيد 54 نقطة، بفارق 16 نقطة عن ليفربول المتصدر، الذي خاض مباراته في تلك الجولة وفاز على ساوثهامبتون بنتيجة 3/1، ولعب مباراة أكثر.

ويمتلك مانشستر يونايتد 33 نقطة، و يحتل حاليًا المركز الخامس عشر في جدول الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 7:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

تذاع المباراة التي ستجمع بين الفريقين العريقين، أرسنال ومانشستر يونايتد، والتي ستجمع بينهما في مسابقة بريميرليج، على قناة beIN Sports 1 HD القطرية، الناقلة الحصرية للقاء في مصر والعالم العربي.

مانشستر يونايتد أولد ترافورد الدوري الإنجليزي الممتاز آرسنال مباراة مانشستر يونايتد أمام آرسنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد سيد زيزو

ناقد رياضي: والد زيزو وافق على عرض الأهلي وبانتظار التنفيذ

الزمالك

5 غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل مواجهة الأهلي

الإفراج عن سعد الصغير من محبسه خلال ساعات

الإفراج عن سعد الصغير من محبسه خلال ساعات

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم

ماتوا في حادثة بالسعودية.. رحيل موجع للمهندسة فاطمة عبد الحليم ووالدتها

الأهلي

صدمة قبل القمة.. غياب نجم كبير عن الأهلي في مواجهة الزمالك

وزير التربية والتعليم

يُرضي جميع الطلاب.. إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 قريبا

أحمد موسى

أحمد موسى: أشجع الأهلي منذ 55 عامًا.. الإدارات تتغير ويبقى الكيان شامخًا

صورة أرشيفية

كارثة جديدة بأمريكا.. حرائق غابات لونج آيلاند تخرج عن السيطرة وإعلان الطوارئ|فيديو

ترشيحاتنا

ارشيفي

أستراليا بلا كهرباء.. إعصار ألفريد يضرب سيدني ويتسبب في خسائر كارثية

ارشيفي

كارثة.. إسرائيل تصدر أمرا عاجلا يخص غزة

الشرطة السعودية

أرشد عنهم باكستاني.. القبض على 6 مصريين في السعودية.. فماذا فعلوا؟

بالصور

الحرارة هتوصل 30| موعد نهاية الشتاء وأمشير ..ومفاجآة عن طقس آخر رمضان

حالة الطقس
حالة الطقس
حالة الطقس

5 طرق لعلاج مرض الكبد الدهني

الكبد للدهني
الكبد للدهني
الكبد للدهني

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. استعلم عن فلوسك من هنا

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

إنتصار : رحبت بظهوري بدون مكياج فى إش إش .. وتدربت بـ كوافير من أجل مسلسل 80 باكو l حوار

إنتصار
إنتصار
إنتصار

فيديو

مى القاضي

فيفي عبده قالت مفاجأة عنها.. جدل حول ظهور مي القاضي ببدلة رقص

بدرية طلبة

انهارت على الهوا.. بدرية طلبة تروي اللحظات الأخيرة لزوجها الراحل

إنتصار

إنتصار : رحبت بظهوري بدون مكياج فى إش إش .. وتدربت بـ كوافير من أجل مسلسل 80 باكو l حوار

أحمد حسن

العند سبب رحيلي عن الأهلي.. أحمد حسن يكشف أسراره ويختار أسطورة الكرة المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

المزيد