التشكيل الرسمي لقمة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي مانشستر يونايتد وآرسنال، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، اليوم، في إطار الجولة 28 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب “أولد ترافورد”، مباراة مانشستر يونايتد أمام آرسنال في السادسة والنصف مساءً.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - فيكتور لينديلوف - ليني يورو

خط الوسط: ديوجو دالوت - نصير مزراوي - برونو فيرنانديز - كاسيميرو

خط الهجوم: كريستيان إريكسن - جوشوا زيركزي - أليخاندرو جارناتشو

فيما جاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: ريكاردو كالافيوري - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - يوريان تيمبر

خط الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد

خط الهجوم: إيثان نوانيري - ميكل ميرينو - لياندرو تروسارد

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يحل فريق آرسنال، مساء اليوم الأحد، ضيفًا على خصمه مانشستر يونايتد وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، موسم 2024/25.

ويحتل آرسنال حاليًا المركز الثاني، برصيد 54 نقطة، بفارق 16 نقطة عن ليفربول المتصدر، الذي خاض مباراته في تلك الجولة وفاز على ساوثهامبتون بنتيجة 3/1، ولعب مباراة أكثر.

ويمتلك مانشستر يونايتد 33 نقطة، و يحتل حاليًا المركز الخامس عشر في جدول الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 7:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

تذاع المباراة التي ستجمع بين الفريقين العريقين، أرسنال ومانشستر يونايتد، والتي ستجمع بينهما في مسابقة بريميرليج، على قناة beIN Sports 1 HD القطرية، الناقلة الحصرية للقاء في مصر والعالم العربي.