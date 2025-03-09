حزب العدل: التماسك الوطني في مواجهة التحديات الراهنة ضرورة ملحة

قال محمود صالح، أمين حزب “العدل” بمحافظة الوادي الجديد، إن الحزب يعمل على توعية المصريين ونشر ثقافة العمل السياسي بين الشباب في المحافظات خصوصًا في الوادي الجديد التي تشهد حالة حراك سياسي وفعاليات رياضية وتنمية على مختلف الأصعدة.

وأضاف “صالح”، خلال حفل السحور السنوي الذي نظمه حزب “العدل” بحضور المسؤولين والشخصيات العامة، أنهم يسعون من خلال الحزب إلى إحداث تغيير إيجابي وملحوظ في حياة المواطنين، وذلك من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات والمبادرات التنموية المختلفة خلال الفترة المقبلة.

واوضح أن الدولة المصرية تواجه بما لا يدع مجالًا للشك عددًا من التحديات التي تستلزم وتتطلب بشكل عاجل ضرورة التماسك الوطني لعبور تلك التحديات بسلام، فضلًا عن ما يُحاك ضد الدولة المصرية وقيادتها السياسية من مؤامرات ومحاولات لإضعاف قوتها ودورها بالمنطقة.

موقف مصر الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين

وأوضح أمين حزب “العدل” بمحافظة الوادي الجديد، أنه يستغل هذه المناسبة للتأكيد على موقف مصر الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية ومساعيها نحو حماية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وصولا لإعادة إعمار غزة، وعودة الحياة لطبيعتها كحق أصيل من حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، بحسب القوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية التي تقضي بحق الفلسطينيين في إقامة دولة حرة مستقلة وتقرير مصيرهم.

وطالب بضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والتعدي السافر على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما يُفاقم الوضع المتأزم بالمنطقة، مؤكدًا على أهمية الاصطفاف الوطني والتلاحم والتماسك المجتمعي خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة ضد ما يُحاك ضدها من مؤامرات ومحاولات لإضعافه قوتها ودورها بالمنطقة.

ونظم حزب “العدل” برئاسة النائب عبد المنعم إمام، حفل السحور السنوي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وكرم الدكتور مصطفى الفقي، والوزير هشام الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور حسام بدراوي؛ كما تم تكريم الفنانة القديرة سميرة عيد العزيز، صاحبة المسيرة الفنية الطويلة.

وحضر الحفل وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونائب رئيس حزب “مستقبل وطن” والأمين العام أحمد عبد الجواد، ورؤساء أحزاب الشعب "الجمهوري" و"المصري الديمقراطي" و"الحركة الوطنية" أسامة الشاهد، ورئيس حزب "التجمع"، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، ولفيف من النواب وقيادات الأحزاب السياسية.