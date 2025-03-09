آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

سقط فريق آرسنال ، في فخ التعادل أمام نظيره مانشستر يونايتد، بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 28 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مانشستر يونايتد ، في الدقيقة 45+1 عن طريق برونو فيرنانديز من ركلة حرة مباشرة سددها بطريقة رائعة في الشباك.

فيما تعادل ديكلان رايس لفريق آرسنال في الدقيقة 75، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق آرسنال وصافة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، فيما يأتي فريق مانشستر يونايتد في المركز 14 برصيد 34 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - فيكتور لينديلوف - ليني يورو

خط الوسط: ديوجو دالوت - نصير مزراوي - برونو فيرنانديز - كاسيميرو

خط الهجوم: كريستيان إريكسن - جوشوا زيركزي - أليخاندرو جارناتشو

فيما جاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: ريكاردو كالافيوري - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - يوريان تيمبر

خط الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد

خط الهجوم: إيثان نوانيري - ميكل ميرينو - لياندرو تروسارد

هنري: آرسنال قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا



يرى الفرنسي تييري هنري نجم آرسنال السابق، إن آمال الفريق في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باتت منتهية، وإنه لا يزال يعاني من الإصابات لكن مجد دوري أبطال أوروبا أصبح في متناول اليد.



وسحق آرسنال مضيفه أيندهوفن بنتيجة 7-1 خارج أرضه أمس الثلاثاء في مباراة الذهاب بدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وضمن تقريبًا التأهل لدور الثمانية لمواجهة إما حامل اللقب ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد الشهر المقبل.



وقال جورين تيمبر صاحب هدف آرسنال الأول قبل الرحلة إلى هولندا إن الفرصة سانحة أمام فريق ميكيل أرتيتا لتغيير مساره بعد سلسلة مخيبة للآمال من الأداء في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبالتأكيد نجح العرض المبهر في ملعب فيليبس في تحقيق ذلك إذ أصدر أرسنال بيانًا ضخمًا عن نواياه.



ويعتقد هنري، هداف آرسنال التاريخي والذي شارك في نهائي دوري أبطال أوروبا 2006 الذي خسره الفريق أمام برشلونة، أن انتهاء سباق اللقب تقريبًا سيسمح للنادي اللندني بالتركيز بشكل كامل على أوروبا.



وقال هنري لشبكة سي بي إس سبورتس: "نعم، يمكنهم الفوز بدوري أبطال أوروبا، أعتقد ذلك، ولهذا السبب أطلقت هذا النداء، أقول الآن فقط، أظهروا لنا أنكم قادرون على فعل ذلك ضد فريق جيد، مع لاعبين عائدين".



وأضاف: "لا أقصد التقليل من شأن آيندهوفن، كنت أعتقد حقًا أن الأمر سيكون صعبًا، خاصة خارج أرضنا لكنهم جعلوا الأمر يبدو سهلاً، أعتقد أنهم قدموا مباراة رائعة".



وسيكون آرسنال في وضع غير مؤاتٍ بعض الشيء في ربع النهائي إذ ستقام مباراة الذهاب على أرضه أولاً، لكن هنري أكد إن الأداء ضد آيندهوفن من شأنه أن يملأهم بالثقة.

واختتم: "نعلم جميعا أن الدوري الإنجليزي انتهى، وبغض النظر عما إذا حدث شيء مجنون، فإن ما أحاول قوله هو أن هذه المباراة قد تساعد ربما في تعزيز الثقة في هذه البطولة والمباراة التي ستخوضها بعد ذلك، سواء أمام ريال مدريد أو أتلتيكو، أحيانا أعتقد أن الطريق إلى النهائي قد يساعد في بعض الأحيان أو لا، ولكن إذا كنت تريد الفوز بالبطولة، فعليك المرور عبر هذه الفرق".