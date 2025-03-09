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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إنجي المقدم تخدع عمرو سعد وتهرب من محبسه في سيد الناس

سيد الناس
سيد الناس
قسم الفن

أثارت شخصية فتحية التي تجسدها "إنجي المقدم" الكثير من الجدل طوال أحداث المسلسل، خاصة بعد خروج "الجارحي" عمرو سعد من السجن وبدأ التساؤلات حول ما إذا كانت فتحية على قيد الحياة أم قتلها كما أشاع، وفي الحلقة التاسعة من مسلسل "سيد الناس". 

أدعت إنجي المقدم إنها أنتحرت حتي تتمكن من الخروج من السجن الذي حبسها فيه عمرو سعد طوال سنوات بدافع حمايتها من اخوه "مجدي" احمد فهيم والكثيرون ممن يريدون قتلها، كما إنها تريد أن تقتله أيضا بعدما قام بحرق أهلها بالكامل في منزلهم، وذهب بها سعد إلى المستشفى لإنقاذها.

ولكن فتحية قامت بتلك الخدعة بعدما علمت بالصدفة عن عودة "مجدي" من الخارج وعائلته، حتي تتمكن من الخروج من الحبس وفور وصولها للمستشفي تمكنت من خداع "سجاد" سليمان عيد ، وعمرو سعد للهرب من المستشفى ليقع سعد في حيرة وخوف على اخوه من إنجي المقدم وما يمكن أن تخطط له. 

سلسل سيد الناس تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس" يدخل السجن بدلاً من والده، ويخرج ليجد كل عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

ويشارك في بطولة المسلسل مع إنجي المقدم كل من عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، أحمد رزق، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جورى بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

عمرو سعد سيد الناس إنجي المقدم

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