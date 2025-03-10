أخبار محافظة القليوبية| تأجيل محاكمة قا.تل زوجته لجلسة 12 مايو والسيطرة على حريق مخزن أخشاب وجولة موسعة لمتابعة أعمال النظافة

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.

تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته بالقليوبية لجلسة 12 مايو

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، تأجيل قضية محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته اثر تعديه عليها بالضرب بسبب خلافات بينهما، لجلسة 12 مايو المقبل، للإستعداد والمرافعة، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة.



صدر القرار برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبدالحميد، وخالد على إبراهيم على، وأحمد عمر حسين محمد، وأمانة السر محمد فرحات.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طوخ بقيام زوج بالتخلص من زوجته بدائرة مركز شرطة طوخ.

وتوصلت التحريات إلى قيام زوج يدعى حمادة.م.ح سائق، بتعذيب زوجته وتدعى حنان.هـ.س، ربة منزل، وقيامه بحرقها بأماكن متفرقة من الجسد وارتطامها بالحائط حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه وفر هاربًا.

وأضافت التحريات أن المتهم دائم تعاطي المواد المخدرة، والشجار الدائم مع المجنى عليها وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة.

القليوبية .. المشدد 15 عاما لعاطل أطلق الرصاص على شخص بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 15 عاما لعاطل لحيازته سلاح نارى وذخائر وإصابة شخص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

وقد أحالت النيابة العامة المتهم "محمد.م.ا.ع" وشهرته (حماده شمس) عاطل لأنه أحرز بغير ترخيص سلاح ناريا غير مششحن "فرد خرطوش"، واستطرد أمر الإحالة ان المتهم أحرز ذخيرة مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخص له بحيازتها أو إحرازها.

واختتم أمر الإحالة ان المتهم أحدث عمداً بالمجني عليه عصام عبد المؤمن غريب محمد الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.

السيطرة على حريق شب فى مخزن أخشاب بالقناطر الخيرية

وأمرت جهات التحقيق في القليوبية بانتداب المعمل الجنائي افحص اسباب حريق شب في مخزن أخشاب بقرية باسوس بالقناطر الخبرية دون إصابات أو خسائر بشرية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمخزن أخشاب بقرية باسوس بالقناطر الخيرية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحريق وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق داخل مخزن أخشاب بقرية باسوس دون إصابات أو خسائر بشرية وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والإشغالات بمدينة بنها

وقام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بجوله موسعة لمتابعه أعمال النظافة والاشغالات والتأكد من تطبيق منظومة النظافة الجديدة بمدينه بنها.

واستهل المحافظ بمتابعة أعمال النظافه علي كورنيش الرياح التوفيقي حيث وجه بمخاطبه الدكتور وزير الموارد المائية والري لبحث الاستخدام الأمثل مع رفع كفائه وتطوير كورنيش النيل بمنطقه كفر مناقر بمدينه بنها.

كما شملت الجوله بالمرور بمنطقه وابور الثلج اسفل الكباري وامتداد شارع الحرس الوطني وشارع التامين الصحي وشارع ابو حشيش وشارع ٨ بمنطقه الفلل وشارع المعهد الديني بمدينه بنها.