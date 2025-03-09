تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته بالقليوبية لجلسة 12 مايو

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، تأجيل قضية محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته اثر تعديه عليها بالضرب بسبب خلافات بينهما، لجلسة 12 مايو المقبل، للإستعداد والمرافعة، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة.



صدر القرار برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبدالحميد، وخالد على إبراهيم على، وأحمد عمر حسين محمد، وأمانة السر محمد فرحات.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طوخ بقيام زوج بالتخلص من زوجته بدائرة مركز شرطة طوخ.

تحريات المباحث حول الواقعة

وتوصلت التحريات إلى قيام زوج يدعى حمادة.م.ح سائق، بتعذيب زوجته وتدعى حنان.هـ.س، ربة منزل، وقيامه بحرقها بأماكن متفرقة من الجسد وارتطامها بالحائط حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه وفر هاربًا.

وأضافت التحريات أن المتهم دائم تعاطي المواد المخدرة، والشجار الدائم مع المجنى عليها وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة.