تشريح جثمان شاب عثر عليه منحورا بمدينة مرسى مطروح

قررت جهات التحقيق، تشريح جثمان شاب عثر عليه مذبوح يعمل عامل دليفري بطريق الوادي بمدينة مرسى مطروح .

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة مطروح على جثة شاب منحورا يعمل عامل دليفري بطريق الوادي بمدينة مرسى مطروح .

كان أحد الأهالي قد عثر جثة شاب ملقى بجانب طريق الوادي بمدينة مرسى مطروح وقام بإبلاغ الجهات المعنية.

وتبين أن الجثمان لشاب يعمل عامل دليفرى يدعى محمد س.ر 35 سنه كفر الشيخ، كما تبين وجود آثار ذبح بالرقبة وعدة طعنات بالجسم

ولم يتم العثور على الموتوسيكل الخاص بها، ونم نقل الجثمان لمستشفى مطروح العام .

تم تحرير المحضر اللازم والجثة تحت تصرف تصرف النيابة ومفتش الصحة .



