حسام موافي: شرب الماء لا يؤثر على الكبد والكلى

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أنه يوجد 3 عضلات في الجسم، أهمها عضلة الأمعاء وعضلة القلب، ولكل عضلة عملها الخاص، ومختلفين بشكل تام عن بعضهما البعض.

وقال حسام موافي، خلال لقاء له لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحياة”، إن كمية البول، تعتمد على كمية السوائل التي يشربها الشخص، مؤكدا أن هناك كمية تخرج عن طريق العرق، وكمية للبراز.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن شرب الماء لا يؤثر على الكبد والكلى والقلب والمخ، مؤكدا أن الجسم الطبيعي لا يستطيع الاحتفاظ بالماء.