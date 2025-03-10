حسام موافي: لو احتفظ الجسم بالماء تحدث كارثة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن الاحتفاظ بالماء في جسم الإنسان كارثة، مشيرا إلى أن أي كمية يتم شربها، يقوم الجسم بطردها.

وقال حسام موافي، خلال لقاء له لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحياة”، أن الله سبحانه وتعالى حرم تناول الخمور، والمواد الكحولية، وحرمها في كتابه الكريم.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن الفشل الكلوي قد يكون مؤقتًا ويمكن علاجه، أو دائمًا يتطلب غسيلًا مستمرًا أو زراعة كلى كحل بديل، أما الغسيل المؤقت يتم في حالات الفشل الكلوي الحاد، الذي قد يحدث نتيجة انخفاض شديد في ضغط الدم أو تسمم دوائي يؤدي إلى تلف الأنابيب الكلوية، كما قد يحدث مع حالات تناول جرعات زائدة من بعض المواد السامة.