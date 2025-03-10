تداول 48 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 14 سفينة، وتم تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1025 شاحنة و60 سيارة .



وأوضح المركز - في بيان - أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع، و549 شاحنة و31 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 43000 طن بضائع، و476 شاحنة و29 سيارة، حيث شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال ثلاث سفن وهي دليلة، وJW FLORA وZHE HAI519.

بينما غادرت السفينة DSM NORWICH وعلى متنها 33000 طن فوسفات تصدير إلى الهند، كما تم تداول 4500 طن بضائع و440 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، وبريدج، وآور وآيلة.

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة SEA WAVE2 متجهة إلى جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1675 راكبا بموانيها.