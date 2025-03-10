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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنشاء حضانة متطورة لتجميع السيارات المضبوطة بالخانكة بتكلفة 20 مليون جنيه

وضع حجر الأساس
وضع حجر الأساس
إبراهيم الهواري

وضعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية حجر الأساس لإنشاء حضانة متطورة بمدينة الخانكة لتجميع السيارات المضبوطة بالمرور في نطاق محافظة القليوبية وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 20 مليون جنيه. 


وتفقدت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية موقع المشروع والاستماع الي كافة التفاصيل الخاصة بالأعمال الانشائية ومواعيد الانتهاء منها ، حيث يأتي المشروع في إطار حرص الوزارة والمحافظة على تنفيذ المشروعات الخدمية التي تهدف إلى النهوض بالصورة الحضارية والجمالية للمدن والقضاء على مظاهر العشوائية. 

تجميع السيارات المضبوطة في مكان واحد 

ويهدف المشروع إلى تجميع السيارات المضبوطة في مكان واحد بعيداً عن الكتلة السكنية، مما يساهم في الحفاظ علي هذه السيارات وتأمينها والحفاظ علي المظهر الحضاري للمدن وكذا الاستفادة من الأراضي المخصصة لها في إنشاء مشروعات عامة تعود بالنفع علي المواطنين لا سيما تميز الموقع الجغرافي مواقع تلك الحضانات علي أرض المحافظة.


وتقع الحضانة على مساحة 9 أفدنة في منطقة الخانكة، وهي منطقة بعيدة عن الكتلة السكنية، تم اختيار هذا الموقع بعناية لضمان عدم تأثير الحضانة على السكان.
ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية هذا المشروع في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على العشوائية مؤكدة أن هذا المشروع هو خطوة هامة لتوفير بيئة حضارية آمنة للمواطنين ويعتبر نقله نوعية في مجال تجميع السيارات المخالفه والمتحفظ عليها.
وأشار محافظ القليوبية إلى أن المشروع يتماشى مع خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حيث أن المحافظة وفرت قطعة أرض مناسبة لإقامة الحضانة، وتم تجهيزها بكافة المرافق اللازمة مضيفا أن الحضانة ستكون مجهزة بأحدث التقنيات الأمنية، لضمان حفظ السيارات المضبوطة بشكل آمن.

القليوبية وزارة التنمية المحلية الخانكة

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