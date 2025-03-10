كاتب صحفي: مصر أتاحت الفرص الذهبية أمام القطاع الخاص للمشاركة فى عملية الإنتاج

قال الكاتب الصحفي، محمد عزالدين، إنه من المستهدف أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للصناعة.

وأكد الكاتب الصحفي محمد عزالدين، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع مؤسسات الدولة تسير على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق معدل التنمية المخطط الوصول له بعام 2030.

وأضاف، في حديثه، أن الدولة المصرية أصدرت حزمة من التشريعات الجديدة التي تستهدف الارتقاء بالصناعة، مثل تشكيل لجنة لدراسة تصميم وتسعير مرفق الكهرباء في المنطقة الصناعية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أتاحت الفرص الذهبية أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية الإنتاج والتصنيع والتنمية.